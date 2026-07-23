Liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người ở Hải Phòng

Theo đánh giá sơ bộ từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, qua liên tiếp những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần đây cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định do tài xế điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường quy định, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát.

Mới đây (23/7), vụ tai nạn giao thông tại tỉnh lộ 359, thuộc Tổ dân phố Đông (phường Hoà Bình) giữa 2 xe ô tô tải làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến anh S không qua khỏi. Ảnh: TL.

Thời điểm này, anh L.V.T (SN 1987, trú tại phường Lê Ích Mộc) điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên tỉnh lộ 359 theo hướng từ ngã 3 Minh Đức về Núi Đèo, đã va chạm với xe ô tô xe tải do anh V.V.S (SN 1981, trú tại xã Tiên Lãng) điều khiển chạy cùng chiều phía trước và đang chuẩn hướng rẽ trái sang đường. Vụ tai nạn khiến anh S không qua khỏi.

Trước đó, vào khoảng 21h55 ngày 22/7, tại đường 356 đoạn bờ hồ Trân Châu (Đặc khu Cát Hải), anh N.V.T (SN 1989, trú tại Thôn 2, Xuân Đám, Đặc khu Cát Hải), điều khiển xe mô tô theo hướng Cát Bà về phà Cái Viềng rồi tự đâm vào cục bê tông ven đường.

Vụ tai nạn khiến anh T. bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ đưa anh T. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cát Hải. Do vết thương nặng, đến 22h55 cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Trong quá trình lưu thông, anh T tự đâm vào cục bê tông ven đường dẫn đến không qua khỏi. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tiếp đó, vào khoảng 6h27 ngày 21/7, anh P.Q.T (SN 1986, trú tại xã Thanh Miện) điều khiển xe bồn chở bê tông lưu thông trên tỉnh lộ 393, hướng xã Gia Lộc đi xã Thanh Miện. Khi đến km5 + 300 (tỉnh lộ 393, địa phận cánh đồng thôn Bùi Xá, xã Yết Kiêu), bất ngờ phương tiện của anh T. xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Đ.V.S (SN 1978, trú tại xã Bắc Thanh Miện) đang chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến anh S. bị đa chấn thương tiên lượng nặng và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Gia Lộc.

Ngay khi nhận được tin báo về các vụ tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.