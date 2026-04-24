Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Thứ sáu, 11:00 24/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

TTO đưa tin, sáng 24/4, với 477/489 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Theo Nghị quyết, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cùng với đó, miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - &quot;Ngày Văn hóa Việt Nam” - Ảnh 1.

Người lao động chính thức được nghỉ ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”, hưởng nguyên lương. Ảnh minh họa: TL

Nghị quyết xác định quan điểm: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước;

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa;

Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc;

Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 tiền lương làm thêm giờ được tính như sau:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?

rước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với kỳ nghỉ 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày liên tiếp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã thông tin về vấn đề này.

Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?

Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?

Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm

Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra như thế nào?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra như thế nào?

Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cùng chuyên mục

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Đời sống - 15 giờ trước

Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.

Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, một sự cố giao thông hy hữu đã xảy ra trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) khi mặt đường bất ngờ lún sụt, "nuốt chửng" bánh sau của một chiếc xe tải đang lưu thông.

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới.

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Sau gần 3 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài nặng gần 300kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh.

Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH – Theo dự báo tử vi tháng 3 âm lịch cho con giáp Thân và Dậu có thể nói vận trình tài lộc cũng vô cùng khả quan với sự hỗ trợ của các cát tinh chủ về tiền bạc. Những bất ngờ dưới đây đang chờ đón cho 2 con giáp này.

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng trăm con cò nhạn, loài trong Sách đỏ Việt Nam vừa xuất hiện kiếm ăn tại các thửa ruộng ở Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt dưới mọi hình thức.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.

Xem nhiều

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Đời sống

GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống
Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Đời sống
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Đời sống
Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Đời sống

