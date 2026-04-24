Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Mới đây, ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất chủ trì buổi họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang (đoạn từ Km37+00 - cuối tuyến).

Theo đó, dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang có tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh) là 3.717,809 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 2020 - 2026. Đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0+00 - Km37+00) đã bàn giao đưa vào sử dụng 11/13 gói thầu xây lắp; đối với 02 gói thầu còn lại, hiện đang khắc phục, hót dọn sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão, xử lý vướng mắc liên quan đến đường ống thủy điện của Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn.

Đoạn tuyến từ Km37+00 đến cuối tuyến (kết nối từ xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên sang xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang) hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 39,5/39,5 km cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, diện tích giao đất mới đạt 124,77/152,80 ha, phần còn lại chủ yếu thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang. Giá trị xây lắp đạt khoảng 57,86% giá trị hợp đồng; các gói thầu triển khai đồng loạt từ quý IV/2024, tiến độ dao động từ 46% đến hơn 69%.

Theo kế hoạch, phần lớn hạng mục nền, mặt đường sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, đồng thời phấn đấu hoàn thành 7/9 cây cầu trong quý II/2026; các công trình còn lại dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.Qua kiểm tra thực địa và các đơn vị liên quan báo cáo tại cuộc họp cho thấy, quá trình thi công đoạn tuyến này đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Trong đó, biến động giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng làm gia tăng chi phí, khiến một số nhà thầu thi công cầm chừng. Nguồn cung cấp vật liệu, đặc biệt là cấp phối đá dăm chưa đáp ứng nhu cầu do vướng thủ tục cấp phép tại các mỏ.

Bên cạnh đó, một số vị trí có địa chất phức tạp, phải điều chỉnh thiết kế làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thi công. Tình trạng sạt lở tại một số điểm, nhất là khu vực Km62+243 - Km62+271 không chỉ ảnh hưởng đến an toàn công trình mà còn đe dọa đời sống người dân, cần phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, một số hạng mục cầu như cầu Bắc Lè gặp khó khăn do mực nước hồ thủy điện cao, chưa đủ điều kiện thi công, cùng với vướng mắc về sử dụng vật liệu nổ tại một số đoạn tuyến, tiếp tục là những yếu tố cản trở tiến độ hoàn thành dự án.