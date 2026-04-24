Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang
GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.
Mới đây, ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất chủ trì buổi họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang (đoạn từ Km37+00 - cuối tuyến).
Theo đó, dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang có tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh) là 3.717,809 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 2020 - 2026. Đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0+00 - Km37+00) đã bàn giao đưa vào sử dụng 11/13 gói thầu xây lắp; đối với 02 gói thầu còn lại, hiện đang khắc phục, hót dọn sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão, xử lý vướng mắc liên quan đến đường ống thủy điện của Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn.
Đoạn tuyến từ Km37+00 đến cuối tuyến (kết nối từ xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên sang xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang) hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 39,5/39,5 km cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, diện tích giao đất mới đạt 124,77/152,80 ha, phần còn lại chủ yếu thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang. Giá trị xây lắp đạt khoảng 57,86% giá trị hợp đồng; các gói thầu triển khai đồng loạt từ quý IV/2024, tiến độ dao động từ 46% đến hơn 69%.
Theo kế hoạch, phần lớn hạng mục nền, mặt đường sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, đồng thời phấn đấu hoàn thành 7/9 cây cầu trong quý II/2026; các công trình còn lại dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.Qua kiểm tra thực địa và các đơn vị liên quan báo cáo tại cuộc họp cho thấy, quá trình thi công đoạn tuyến này đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.
Trong đó, biến động giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng làm gia tăng chi phí, khiến một số nhà thầu thi công cầm chừng. Nguồn cung cấp vật liệu, đặc biệt là cấp phối đá dăm chưa đáp ứng nhu cầu do vướng thủ tục cấp phép tại các mỏ.
Bên cạnh đó, một số vị trí có địa chất phức tạp, phải điều chỉnh thiết kế làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thi công. Tình trạng sạt lở tại một số điểm, nhất là khu vực Km62+243 - Km62+271 không chỉ ảnh hưởng đến an toàn công trình mà còn đe dọa đời sống người dân, cần phải di dời khẩn cấp.
Ngoài ra, một số hạng mục cầu như cầu Bắc Lè gặp khó khăn do mực nước hồ thủy điện cao, chưa đủ điều kiện thi công, cùng với vướng mắc về sử dụng vật liệu nổ tại một số đoạn tuyến, tiếp tục là những yếu tố cản trở tiến độ hoàn thành dự án.
Video dự án đường nghìn tỷ xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang:
Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.
3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nướcĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.
3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấmĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.
Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?
Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?Đời sống - 23 giờ trước
Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.
Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn TrãiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/4, một sự cố giao thông hy hữu đã xảy ra trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) khi mặt đường bất ngờ lún sụt, "nuốt chửng" bánh sau của một chiếc xe tải đang lưu thông.
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới.
Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 3 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài nặng gần 300kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh.
Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và DậuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Theo dự báo tử vi tháng 3 âm lịch cho con giáp Thân và Dậu có thể nói vận trình tài lộc cũng vô cùng khả quan với sự hỗ trợ của các cát tinh chủ về tiền bạc. Những bất ngờ dưới đây đang chờ đón cho 2 con giáp này.
Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giápĐời sống
GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.