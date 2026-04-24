Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Thứ sáu, 19:20 24/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 1.

Cái nhìn tổng thể về quy mô dự án 3.717 tỷ đồng. Những cung đường uốn lượn đang dần hình thành, xẻ dọc các triền núi cao tại khu vực giáp ranh, hứa hẹn tạo đột phá giao thông cho vùng Việt Bắc.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 2.

Dự án hiện đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 39,5/39,5 km cho nhà thầu thi công, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 3.

Cận cảnh trạm trộn bê tông và các xe bồn phục vụ thi công cầu. Theo kế hoạch, 7/9 cây cầu trên toàn tuyến dự kiến sẽ cán đích vào quý II/2026.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 4.

Con đường đất mới mở chạy dài qua những cánh đồng xanh mướt và bản làng. Giá trị xây lắp hiện đã đạt khoảng 57,86% giá trị hợp đồng, mang theo hy vọng về sự đổi đời cho bà con vùng cao.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 5.

Địa chất phức tạp và độ dốc cao là những bài toán khó mà đơn vị thi công đang phải đối mặt. Một số vị trí phải điều chỉnh thiết kế do địa chất thay đổi, làm phát sinh chi phí và thời gian

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 6.

Hiện nhiều đoạn của dự án đã thi công ta-luy dương. Tuyến đường như một dải lụa trắng nối liền vùng hồ Ba Bể với Na Hang. Khi hoàn thành vào cuối năm 2026, đây sẽ là trục xương sống phát triển du lịch liên tỉnh

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 7.

Dù gặp khó khăn về nguồn cung cấp đá dăm và biến động giá vật liệu, các nhà thầu vẫn nỗ lực thi công.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 8.

Bức tranh hùng vĩ của dự án tại điểm kết nối xã Đồng Phúc (Thái Nguyên) sang xã Hồng Thái (Tuyên Quang). Dự án không chỉ là con đường, mà là nhịp cầu giao thương, văn hóa của ba địa phương.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang có tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh) là 3.717,809 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 2020 - 2026.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ảnh 10.

Đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0+00 - Km37+00) đã bàn giao đưa vào sử dụng 11/13 gói thầu xây lắp; đối với 02 gói thầu còn lại, hiện đang khắc phục, hót dọn sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão, xử lý vướng mắc liên quan đến đường ống thủy điện của Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn.


Mới đây, ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất chủ trì buổi họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang (đoạn từ Km37+00 - cuối tuyến).

Đoạn tuyến từ Km37+00 đến cuối tuyến (kết nối từ xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên sang xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang) hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 39,5/39,5 km cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, diện tích giao đất mới đạt 124,77/152,80 ha, phần còn lại chủ yếu thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang. Giá trị xây lắp đạt khoảng 57,86% giá trị hợp đồng; các gói thầu triển khai đồng loạt từ quý IV/2024, tiến độ dao động từ 46% đến hơn 69%.

Theo kế hoạch, phần lớn hạng mục nền, mặt đường sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, đồng thời phấn đấu hoàn thành 7/9 cây cầu trong quý II/2026; các công trình còn lại dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.Qua kiểm tra thực địa và các đơn vị liên quan báo cáo tại cuộc họp cho thấy, quá trình thi công đoạn tuyến này đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Trong đó, biến động giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng làm gia tăng chi phí, khiến một số nhà thầu thi công cầm chừng. Nguồn cung cấp vật liệu, đặc biệt là cấp phối đá dăm chưa đáp ứng nhu cầu do vướng thủ tục cấp phép tại các mỏ.

Bên cạnh đó, một số vị trí có địa chất phức tạp, phải điều chỉnh thiết kế làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thi công. Tình trạng sạt lở tại một số điểm, nhất là khu vực Km62+243 - Km62+271 không chỉ ảnh hưởng đến an toàn công trình mà còn đe dọa đời sống người dân, cần phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, một số hạng mục cầu như cầu Bắc Lè gặp khó khăn do mực nước hồ thủy điện cao, chưa đủ điều kiện thi công, cùng với vướng mắc về sử dụng vật liệu nổ tại một số đoạn tuyến, tiếp tục là những yếu tố cản trở tiến độ hoàn thành dự án.

Video dự án đường nghìn tỷ xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang:


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top