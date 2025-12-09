Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dài

Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ

Theo bản tin dự báo thời tiết, chất lượng không khí Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ tiếp tục ở mức chất lượng xấu.

Theo lý giải của chuyên gia khí tượng chính điều kiện thời tiết bất lợi khiến cho khói bụi, chất ô nhiễm bị giữ lại ở sát với mặt đất.

Thời tiết Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với trời lặng gió gây ra hiện tượng nghịch nhiệt nhất là về đêm và sáng sớm. Lớp không khí lạnh bị chặn ở phía dưới khiến cho khói bụi từ giao thông, sinh hoạt, xây dựng khó khuếch tán lên bầu khí quyển.

Đồng thời sương mù vào buổi sáng khiến cho bụi mịn bám hơi nước lơ lửng lâu hơn làm cho không khí bị mờ đục, tầm nhìn giảm và gây cảm giác khó chịu. Tình trạng này chỉ được cải thiện phần nào vào buổi trưa khi trời có nắng.

Do điều kiện thời tiết còn kéo dài tại Thủ đô Hà Nội cũng như nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trong 2-4 ngày tới thì tình trạng ô nhiễm vẫn còn tiếp diễn.

Một số nơi như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên mức 200 (ở mức rất xấu). Tiếp đến là Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ số AQI trên 150 (ở mức xấu).

Với chất lượng không khí ở mức này thì gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời. Trường hợp đi ra ngoài thì nên đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn để đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Theo dự báo thời tiết, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức rất xấu. Ảnh minh họa: TL

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sương mù dày, những khu vực còn lại của Trung Bộ có mưa to từ chiều nay.

Nguyên nhân do sự tương tác của không khí lạnh với địa hình của dãy Trường Sơn và gió Đông trên cao. Tổ hợp hình thế gây mưa lần này không quá mạnh nên mưa chỉ xảy ra một ngày từ chiều nay đến ngày 10/12. Trong đó TP Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm.

Cao Nguyên Trung Bộ cục bộ cũng có nơi mưa trên 80mm trong chiều tối và đêm nay. Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra.

Gió Đông Nam suy yếu của không khí lạnh cũng liên tục đưa ẩm từ biển vào đất liền khu vực Bắc Bộ nên gây ra tình trạng sương mù về đêm và sáng sớm. Trong đó khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sương mù sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí càng thêm trầm trọng.

Với vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có những điểm sương mù khá dày, tầm nhìn giảm xuống 500m sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đến khoảng 9h sáng sương mù tan nhanh, nắng lên trời chuyển nắng ấm. Mức nhiệt cao nhất các phường miền Bắc từ 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ trời nắng ráo. Dự báo từ giữa tuần có mưa dông về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to. Mức nhiệt ban ngày dao động từ 30-33 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đên trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa, từ chiều mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ; có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.