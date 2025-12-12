Mới nhất
Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn

Thứ sáu, 11:24 12/12/2025
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp mang tính 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn - Ảnh 1.Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.

Theo đó, Chủ tịch  UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại văn bản 6356/UBND-NNMT, đồng thời tập trung triển khai nhiều nhóm biện pháp mang tính "đánh thẳng" vào các nguồn phát thải lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp ô nhiễm không khí nghiêm trọng diễn ra trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh; kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn, đảm bảo vận hành liên tục, không để phát tán bụi và mùi; giám sát chất lượng vệ sinh trên các tuyến trọng điểm và tăng cường phun sương, tưới nước rửa đường nhằm giảm thiểu bụi mịn. 

Đối với lĩnh vực xây dựng – nguồn phát thải lớn tại đô thị, Sở Xây dựng phải giám sát chặt chẽ 100% công trường, yêu cầu che chắn, bao phủ toàn bộ phế thải xây dựng và lắp đặt hệ thống giám sát bụi tại các công trình có quy mô trên 1 ha ngay trong tháng 12/2025. 

Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp mang tính 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn - Ảnh 2.

Sở Xây dựng phải giám sát chặt chẽ 100% công trường, yêu cầu che chắn, bao phủ toàn bộ phế thải xây dựng và lắp đặt hệ thống giám sát bụi tại các công trình có quy mô trên 1 ha ngay trong tháng 12/2025.

Các chủ đầu tư được yêu cầu bố trí hệ thống phun sương cố định nhằm giảm bụi khu dân cư. Thành phố cũng tạm dừng việc cấp phép đào vỉa hè, lòng đường trong giai đoạn không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, trừ trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp.

Công an Thành phố được giao tổ chức cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu không che chắn, gây rơi vãi; đồng thời xử lý các hành vi đốt rác, đốt chất thải công nghiệp trái phép, đặc biệt tại các làng nghề. Hệ thống camera an ninh và giao thông sẽ được đồng bộ, tích hợp AI để tăng hiệu quả giám sát.

Ở lĩnh vực y tế – giáo dục, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn người dân hạn chế hoạt động ngoài trời khi VN_AQI ở mức cao, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó bệnh tật tại các cơ sở y tế;

Các trường hạn chế hoạt động ngoại khóa ngoài trời, điều chỉnh lịch học khi có cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai đợt cao điểm vận động các cơ sở tôn giáo và người dân hạn chế đốt vàng mã, tiến tới chấm dứt hoạt động này trong dài hạn.

UBND các xã, phường phải tăng cường kiểm tra công trường, xử lý phương tiện làm rơi vãi vật liệu và các hành vi đốt chất thải, đốt rơm rạ. Đồng thời chủ động chỉ đạo tăng tần suất quét đường, hút bụi, phun rửa tại các trục giao thông chính, ưu tiên thực hiện vào đêm và sáng sớm. Việc kiểm tra các nguồn thải công nghiệp, đặc biệt tại các làng nghề, phải hoàn thành trước 15/12/2025.

Đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm cao, Thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống xử lý khí thải, vận hành hiệu quả và tuyệt đối không xả thải chưa xử lý; đồng thời điều chỉnh giảm công suất hoặc thay đổi thời điểm vận hành các công đoạn phát sinh nhiều bụi khi chất lượng không khí xấu.

Cùng với đó, Công ty Môi trường đô thị  Hà Nội và các đơn vị thu gom rác tăng cường quét, hút bụi và phun nước rửa đường, phối hợp với địa phương đảm bảo vệ sinh đô thị.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chung tay hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới môi trường sống bền vững.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 12 và ngày 13/12 thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 12 và ngày 13/12 thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

