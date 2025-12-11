Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khí

Nguyên nhân được các bậc phụ huynh cho rằng do chỉ số bụi mịn liên tục ở mức đỏ và tím, không khí ô nhiễm nặng khiến họ liên tục gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Sống tại tầng 26 của một tòa chung cư ở Thanh Xuân (Hà Nội), gia đình chị Thu Thủy (40 tuổi) gồm bốn người vừa trải qua chuỗi ngày mệt mỏi vì bệnh viêm đường hô hấp.

"Đầu tiên là con gái lớn sổ mũi rồi ho liên tục, sau đó lan sang chồng rồi đến tôi. Hai hôm sau, thằng bé cũng ho và thở rít. Đi khám, bác sĩ kết luận con bị viêm phế quản, phải dùng kháng sinh và khí dung…", chị Thủy chia sẻ.

Con trai chị Thủy bị viêm phế quản. Ảnh: NVCC.

Chị Thủy cho biết thêm, không chỉ ho, gần đây chị còn thường xuyên bị ngứa mũi, ngứa mắt, ngứa họng. Nhỏ các loại nước muối sinh lý hay nước mắt nhân tạo đều không có tác dụng. Đi khám, bác sĩ kê cho chị thuốc dị ứng.

"Tôi cho rằng bản thân bị dị ứng vì thời tiết quá "độc". Nhìn trời đất lúc nào cũng mờ mịt như sương sớm mà tôi thấy sợ. Không biết tình trạng bụi mịn ở mức báo động như thế này bao giờ mới chấm dứt?", chị Thủy nói.

Tương tự, gia đình chị Trang (30 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng cả nhà bị viêm đường hô hấp trên. "Cả nhà tôi đều bị viêm mũi họng. Cứ xịt mũi, súc họng mấy hôm là khỏi nhưng dừng thuốc 1–2 hôm lại bị lại. Con bé phải nghỉ học ở nhà, không có ai trông nên tôi nhờ bà ngoại từ quê lên. Nhưng bà bị hen phế quản mạn tính, ở Hà Nội chắc không ổn, nên tôi tính phải gửi con về quê một thời gian", chị Trang cho biết.

Các loại thuốc sử dụng cho bệnh viêm mũi họng bác sĩ kê. Ảnh: NVCC.

Chị Trang nói thêm, trước đây gia đình không dùng máy lọc không khí vì nghĩ không cần thiết. Nhưng vài hôm trước, chị đã phải mua hai máy lọc không khí giá hơn 10 triệu đồng đặt ở phòng khách và phòng ngủ, với hy vọng tình trạng sức khỏe của cả gia đình sẽ cải thiện.

Theo PGS.TS Trần Thị Tuyết Hạnh – giảng viên Bộ môn Sức khỏe môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội và một số tỉnh, thành hiện nay đang ở mức ô nhiễm không khí rất xấu (màu tím). Trong lĩnh vực y tế công cộng, mức này được coi là cảnh báo sức khỏe khẩn cấp, mọi người đều có nguy cơ cao bị ảnh hưởng.

PGS.TS Hạnh khuyến cáo: "Trong thời gian không khí ở mức rất xấu, tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, nên hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài. Hạn chế đạp xe, tập thể dục hay lao động thể lực để tránh hít phải nhiều chất ô nhiễm.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng. Ảnh: Đức Sơn.

Khi tham gia giao thông, nên đeo khẩu trang loại lọc được tối thiểu 95% bụi kích thước 2,5 micromet (PM2.5) trở lên. Tránh ra đường giờ cao điểm và chọn tuyến đường ít tắc để giảm thời gian phơi nhiễm với ô nhiễm không khí.

Ngoài ra, các gia đình sống gần đường nên đóng kín cửa và cửa sổ để hạn chế khói bụi bay vào nhà. Không dùng bếp than, không hút thuốc trong nhà, không đốt hương hay vàng mã để tránh làm tăng mức ô nhiễm trong nhà".