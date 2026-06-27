Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Từ Liêm đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt thực hiện với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002; hộ khẩu thường trú tại thôn Cẩn Độ, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ). Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định Đạt là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên đã lập kế hoạch lừa đảo nhắm vào các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2026 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt đã lập và sử dụng tài khoản Facebook ảo mang tên “Trần Dũng”, đồng thời liên kết sử dụng với các số điện thoại hệ thống gồm: 0902.235.974, 0769.856.261 và 0765.126.554.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Bằng các tài khoản này, Đạt chủ động liên hệ với hàng loạt cửa hàng, đại lý và doanh nghiệp kinh doanh điện máy trên mạng để hỏi đặt mua các mặt hàng có giá trị kinh tế cao như: robot hút bụi thông minh, robot lau nhà, máy lọc không khí và các thiết bị điện tử gia dụng cao cấp khác.

Để tạo lòng tin, đối tượng yêu cầu các chủ cửa hàng gửi hàng theo hình thức giao hàng thu tiền tận nơi (Ship COD). Tuy nhiên, ngay khi shipper mang hàng đến điểm hẹn, đối tượng đã liên tục đưa ra nhiều lý do gian dối, chuyển địa điểm hoặc tìm cách lấy hàng trước rồi cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản mà không trả tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Công an phường Từ Liêm đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Tiến Đạt với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Công an phường Từ Liêm (địa chỉ: ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Phùng Văn Dũng, số điện thoại: 0964538099) để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.