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Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Thứ sáu, 15:53 19/06/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Ông T. nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan chức năng, thông báo cháu ông vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền để “khắc phục hậu quả” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sáng 19/6, ông T.V.T. (SN 1948, trú thôn 1, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) đến Quỹ tín dụng xã Hương Khê làm thủ tục rút 210 triệu đồng. Nhận thấy ông T. có biểu hiện lo lắng, bất thường, nhân viên nhanh chóng báo cho Công an xã Hương Khê.

Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Qua xác minh, công an xác định ông T. nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan chức năng, thông báo cháu ông vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền để “khắc phục hậu quả”.

Công an xã Hương Khê tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo, giúp ông T. nhận rõ bản chất vụ việc và không thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ đó, số tiền 210 triệu đồng của ông T. đã được bảo toàn.

Ông T. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Công an xã Hương Khê và Quỹ tín dụng xã Hương Khê trong việc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, đồng thời cho biết sẽ tuyên truyền cho người thân và bà con địa phương nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.

Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2.Cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GĐXH - Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt tour, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng trực tuyến tăng cao. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo các doanh nghiệp du lịch uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

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