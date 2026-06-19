Sáng 19/6, ông T.V.T. (SN 1948, trú thôn 1, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) đến Quỹ tín dụng xã Hương Khê làm thủ tục rút 210 triệu đồng. Nhận thấy ông T. có biểu hiện lo lắng, bất thường, nhân viên nhanh chóng báo cho Công an xã Hương Khê.

Lực lượng chức năng ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Qua xác minh, công an xác định ông T. nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan chức năng, thông báo cháu ông vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền để “khắc phục hậu quả”.

Công an xã Hương Khê tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo, giúp ông T. nhận rõ bản chất vụ việc và không thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ đó, số tiền 210 triệu đồng của ông T. đã được bảo toàn.

Ông T. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Công an xã Hương Khê và Quỹ tín dụng xã Hương Khê trong việc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, đồng thời cho biết sẽ tuyên truyền cho người thân và bà con địa phương nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.