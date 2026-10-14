Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các tuyến đường thủy, sáng 13/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường đã tổ chức kiểm tra tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vi phạm trên sông. Ảnh: CAHN

Cụ thể, vào khoảng 5h20' sáng cùng ngày, tại Km 193+500 bờ trái sông Hồng (thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh), tổ công tác phát hiện một thuyền cá thô sơ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông N.V.N. (sinh năm 1960, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) đang sử dụng bộ kích điện gồm ắc quy, bộ kích dòng điện và vợt để đánh bắt thủy sản.

Ông N. không xuất trình được giấy tờ liên quan và đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tang vật cùng người vi phạm được bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thanh xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: CAHN

Tiếp đó, vào khoảng 5h30', tại Km 61+000 bờ trái sông Đuống (thuộc địa phận xã Đông Anh), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bà N.T.D. (sinh năm 1968, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) đang sử dụng bộ kích điện khai thác thủy sản trái phép. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Đông Anh lập hồ sơ xử lý.

Đến khoảng 7h30', tại Km 177+500 bờ phải sông Hồng (thuộc địa phận phường Lĩnh Nam), tổ công tác phát hiện ông N.V.B. (sinh năm 1992, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản dưới sông. Tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Lĩnh Nam tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAHN

Việc liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm trong một buổi sáng cho thấy sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hà Nội và Công an cấp xã trong công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thủy nội địa.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật, công cụ vi phạm. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trang thiết bị được sử dụng để kích điện. Ảnh: CAHN

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, việc dùng kích điện, xung điện đánh bắt thủy sản không chỉ vi phạm pháp luật mà còn mang tính chất hủy diệt, gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, phá hủy hệ sinh thái dưới nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng cho chính người sử dụng.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện hoặc bất kỳ phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt tận diệt nào.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản và giao thông đường thủy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ môi trường sinh thái dòng sông và bảo đảm an toàn chung cho các hoạt động trên tuyến đường thủy.

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ khai thác thủy sản bằng công cụ kích điện trên sông Văn Úc GĐXH - Đội Cảnh sát Đường thủy số 2 phối hợp với Công an xã An Hưng (Hải Phòng) tuần tra, bắt giữ hai trường hợp đánh bắt cá bằng kích điện trái phép trên sông Văn Úc.



