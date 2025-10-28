Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, khoảng 8h30, ngày 27/10/2025, trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT kiểm tra, phát hiện, xử lý phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra, phát hiện phương tiện thủy sử dụng máy nổ, kích điện, khung sắt (trã), lưới và hệ thống dây điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Theo đó, vào thời điểm trên lực lương chức năng phát hiện phương tiện thủy tự chế vỏ sắt không có số đăng ký, do Trần Văn Toàn (SN 1972, trú tại thôn Hải Long, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang sử dụng máy nổ, kích điện, khung sắt (trã), lưới và hệ thống dây điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm quả tang, tổ chức bàn giao người, phương tiện và tang vật vi phạm cho Công an xã Trần Thương xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.