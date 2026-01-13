Liên tiếp bắt giữ 2 vụ khai thác thủy sản bằng công cụ kích điện trên sông Văn Úc

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng, vừa qua, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp với Công an xã An Hưng tuần tra kiểm soát trên tuyến địa bàn sông Văn Úc đã phát hiện 2 vụ đánh bắt cá bằng kích điện trái phép.

Cụ thể, ngày 12/01/2026, tổ công tác của 2 đơn vị phát hiện ông Đ.V.V (sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Minh, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và ông N.B.T (sinh năm 1983, trú tại thôn Tân Thắng, xã An Hưng, TP Hải Phòng) cùng có hành vi điều khiển phương tiện di chuyển trên sông Văn Úc, sử dụng công kích điện trên thuyền để khai thác, đánh bắt thủy sản. Tổ công tác thu giữ 2 ắc quy có dung lượng 12V và 2 lưới có lắp cùng dây điện.

Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của ông Đ.V.V và ông N.B.T là sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét.

