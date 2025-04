Hà Nội: Hậu kiểm an toàn thực phẩm toàn thành phố, tăng cường kiểm soát trong và ngoài trường học

Hà Nội: Gần 4.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo chuẩn bị lắp đặt trên toàn thành phố GĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai 4 dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát với quy mô khoảng 3.700 camera, nhằm hỗ trợ công tác giữ gìn an ninh trật tự và giám sát giao thông.

Vi phạm an toàn thực phẩm trường học, truy trách nhiệm người đứng đầu

Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố và triển khai hiệu quả "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" của thành phố năm 2025, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố.

Cụ thể, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế rà soát quy định, văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục về quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường, biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Yêu cầu xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố và các quy định liên quan về an toàn thực phẩm trong trường học.

Kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học.

UBND TP Hà Nội vừa có các kế hoạch về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố năm 2025 và kế hoạch về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã cũng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình nội bộ đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học.

Ngoài ra, Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh trường học; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Hậu kiểm an toàn thực phẩm toàn thành phố, mỗi quý một nhiệm vụ

Về công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố: UBND TP Hà Nội cho biết, trong quý II/2025, sẽ kiểm tra liên ngành trong "Tháng hành động vì ATTP năm 2025"; hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm thuộc diện đăng ký công bố/tự công bố, đăng ký quảng cáo theo sự phân công, phân cấp quản lý của UBND Thành phố.

Quý III/2025, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm thuộc diện đăng ký công bố/tự công bố, đăng ký quảng cáo theo sự phân công, phân cấp quản lý của UBND Thành phố.

Quý IV/ 2025, hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm thuộc diện đăng ký công bố/tự công bố, đăng ký quảng cáo theo sự phân công, phân cấp quản lý của UBND Thành phố.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp từ Thành phố đến cơ sở, thông qua hoạt động hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm…

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; nhóm sản phẩm OCOP dùng làm thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và ATTP tại các lễ hội, sự kiện lớn, kinh doanh thức ăn đường phố;

Kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và kiểm soát quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu và đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh mứt kẹo, rau, củ, quả và sản phẩm rau củ quả, thủy sản, sản phẩm thủy sản, phụ gia thực phẩm…và các sản phẩm thực phẩm theo sự phân công trách nhiệm quản lý của các ngành.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đảm bảo ATTP đúng theo quy định của pháp luật; đánh giá tình hình về ATTP đối với các nhóm thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm định hướng giải pháp quản lý; qua việc hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đánh giá việc cấp các loại giấy về ATTP.

UBND TP Hà Nội cho biết, công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

