Sở Công thương nói gì về kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán 2025

Theo Sở Công thương Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, Sở tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đặc biệt là vấn đề ATTP xung quanh trường học.