Tin sáng 30/12: Người lao động đi làm dịp Tết Dương lịch hưởng lương thưởng thế nào? Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 bao ngày?

Nhiều đối tượng được nhận 400.000 đồng tiền quà Tết Nguyên đán

Nhiều đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ nhận thêm tiền quà Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều người dân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác vui mừng trước thông tin Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thông tin trên Báo Lao Động.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền là 2.513.946 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2025; tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Người lao động đi làm dịp Tết Dương lịch được hưởng lương thưởng thế nào?

Đi làm ngày lễ, người lao động có thể nhận tới 490% lương. Ảnh: VTC News

Chính phủ đã thống nhất phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Năm ngày 1/1/2026 và kết thúc vào hết Chủ nhật ngày 4/1/2026. Quyết định này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là người lao động đang làm việc trong các lĩnh vực phải duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh niềm vui được nghỉ dài ngày, nhiều người lao động cũng đặt ra câu hỏi: nếu phải đi làm trong dịp Tết Dương lịch thì sẽ được hưởng chế độ lương, phụ cấp và thưởng như thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Tết Dương lịch là một trong những ngày lễ mà người lao động được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên lương. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người lao động không đi làm vào ngày 1/1, họ vẫn được trả đủ tiền lương như ngày làm việc bình thường, thông tin trên VTC News.

Trường hợp người lao động phải đi làm trong ngày nghỉ lễ này, tiền lương sẽ được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức cao hơn đáng kể. Cụ thể, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định: người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể khoản 100% tiền lương của ngày lễ mà người lao động vẫn được hưởng.

Như vậy, tổng thu nhập của người lao động trong ngày làm việc vào Tết Dương lịch sẽ cao hơn nhiều so với ngày làm việc thông thường. Nếu làm việc vào ban ngày, người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% tiền lương, bao gồm 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường và 300% tiền lương của ngày nghỉ lễ.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Tết Dương lịch, mức lương còn cao hơn nữa. Theo quy định, người lao động sẽ được trả ít nhất 490% tiền lương. Con số này được tính từ các khoản: 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường, 300% tiền lương ngày lễ, 30% tiền lương cho thời gian làm việc ban đêm và thêm 60% tiền lương cho phần làm thêm giờ vào ban đêm.

Mức chi trả này được xem là đãi ngộ cao, nhằm bù đắp cho việc người lao động phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình để làm việc trong những ngày lễ quan trọng. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để người lao động đối chiếu, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định nếu phát sinh tranh chấp.

Bên cạnh tiền lương, vấn đề thưởng Tết luôn là mối quan tâm lớn của người lao động mỗi dịp cuối năm. Tết Dương lịch không phải là ngày lễ truyền thống lớn như Tết Nguyên đán, song đây vẫn là thời điểm mang ý nghĩa tổng kết một năm làm việc, đánh dấu bước chuyển sang năm mới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp coi đây là dịp để tri ân, khích lệ tinh thần người lao động đã đồng hành và đóng góp trong suốt năm qua.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng được hiểu là số tiền hoặc tài sản mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh cũng như mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định, nhưng phải được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Từ quy định này có thể thấy, thưởng Tết, bao gồm cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, không phải là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động. Việc có thưởng hay không, mức thưởng bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế riêng của từng doanh nghiệp.

Một giáo viên THCS ở Hà Tĩnh bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Trường Chu Văn An nơi thầy T. công tác. Ảnh; Trang thông tin của trường

Chiều 29/12, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc thầy giáo P.V.T. (SN 1980) bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh, thông tin trên Người lao động.

"Sáng nay, nhà trường đã có văn bản báo cáo sự việc cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ngoài ra, nhà trường đã ra quyết định cho thầy T. nghỉ việc 14 ngày để phục vụ cho quá trình điều tra của công an cũng như ổn định tâm lý học sinh và đồng nghiệp trong trường"- ông Ánh nói.

Theo ông Ánh, thầy T. giảng dạy môn ngữ văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ dạy võ của trường.

Trước đó, vào tối 28/12, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin kèm theo hai video ghi lại cảnh thầy T. bị tố có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục một nữ sinh lớp 8 tại phòng học.

Trong đó, một video dài 1 phút 21 giây ghi lại cảnh thầy T. vội vã đi từ bên ngoài vào trong trường. Theo nội dung video, một phụ huynh đi theo và quay lại hình ảnh thầy giáo.

Vị phụ huynh bức xúc nói rằng vì tin tưởng nên ông mới cho con gái theo lớp học võ do thầy T. đảm nhiệm. Thế nhưng, thầy giáo này lại có hành vi không đứng đắn với con gái ông.

Một video khác dài hơn 3 phút ghi lại lời kể của hai học sinh liên quan đến sự việc. Theo các em, sáng 28/12, nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Bất ngờ, thầy T. xuất hiện mà không thông báo trước, sau đó mời nhiều học sinh ra ngoài và chỉ để lại một nữ sinh lớp 8 trong phòng.

Tại đây, nam giáo viên bị tố đã có hành vi sờ soạng nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nữ sinh. Quá hoảng loạn, nữ sinh đã chạy ra ngoài kêu cứu và gọi điện báo cho bố.

Đáng chú ý, các em cho biết thầy giáo này từng có hành vi tương tự với nhiều học sinh nữ.

Cũng theo ông Ánh, trong bản tường trình, thầy T. cho biết sáng hôm đó có đi uống rượu, sau đó đến trường. Khi thấy một phòng học còn sáng đèn, thầy T. bước vào tắt điện và có "nói chuyện" với học sinh.

Cũng theo thầy hiệu trưởng, quan điểm của nhà trường là luôn bảo vệ danh dự, nhân phẩm của học sinh và sẽ căn cứ vào mức độ, tính chất của vụ việc để có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Bộ Tài chính đã chuyển tiền để triển khai tặng quà Tết Nguyên đán

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó hướng dẫn cụ thể nguồn kinh phí, hạch toán và quyết toán theo đúng quy định, thông tin trên Lao Động.

Theo Bộ Tài chính, việc tặng quà được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28.12.2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế.

Thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28.12.2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện việc tặng quà theo quy định.

Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương thiếu nguồn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc tặng quà đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí.

Về hạch toán và quyết toán kinh phí, Bộ Tài chính nêu rõ: Kinh phí tặng quà được hạch toán vào mã nguồn 26 – kinh phí tặng quà nhân dân.

Đối với người có công với cách mạng, thực hiện hạch toán theo khoản 371 - Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng. Đối với người hưởng hưu trí xã hội và các đối tượng bảo trợ xã hội, hạch toán theo khoản 398 - Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác, tiểu mục 7499 - Chi khác, theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc quyết toán kinh phí tặng quà được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của địa phương, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo đúng biểu mẫu quy định. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước), đồng thời gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế để được hướng dẫn, xử lý.

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Học sinh tại Hà Nội được nghỉ tối đa 4 ngày. Ảnh minh hoạ

Đây là thông báo được Sở GD&ĐT đưa ra vào ngày 29/12 về điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, thông tin trên VTC News.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 được Chính phủ chấp thuận, công chức, viên chức và người lao động nghỉ từ ngày 1/1/2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ nhật). Ngày làm việc thứ Sáu 2/1 được hoán đổi sang thứ Bảy 10/1 để đảm bảo tổng số ngày làm việc trong năm.

Căn cứ khung thời gian năm học và tổ chức giảng dạy, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường chủ động sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Với những trường không tổ chức học vào thứ bảy, học sinh được nghỉ liên tục 4 ngày từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Với các trường vẫn duy trì học vào thứ Bảy, hiệu trưởng sẽ căn cứ kế hoạch giảng dạy để bố trí lịch nghỉ và học bù phù hợp.

Việc điều chỉnh lịch nghỉ được thực hiện theo kết luận của Chính phủ về lịch nghỉ Tết Dương lịch, ban hành cuối tuần trước.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tổ chức hoạt động trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; đồng thời chủ động bố trí lực lượng trực theo quy định, bảo đảm hoạt động của đơn vị diễn ra thông suốt và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.