Kiểu thời tiết đặc biệt ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay trước khi đón đợt không khí lạnh mới tràn về

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có lúc có mưa và sương mù do nhận nhiều hơi ẩm của gió Đông Nam đẩy từ vịnh Bắc Bộ vào sâu trong đất liền; đồng thời kết hợp với gió Tây Tây Nam ở trên cao tạo đà cho mây ẩm hình thành và gây mưa.

Đến trưa chiều sương mù, mưa giảm, trời chủ yếu nhiều mây và se lạnh với nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 20-23 độ.

Dự báo đến ngày 1-2/1/2026, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường trở lại, có thể gây rét kéo dài.

Miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời chuyển rét ngay trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch 2026 kèm theo mưa nhỏ. Những ngày sau đó duy trì trạng thái rét và nhiều mây. Từ ngày 4/1/2026 trời có thể hửng nắng nhưng vẫn rét.

Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ trong 4 ngày nghỉ giảm xuống còn 19-20 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ít mưa, trời chủ yếu nhiều mây, nhiệt độ từ 23-27 độ.

Từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng đẹp, không khí thoáng đãng với nhiệt độ không vượt quá 29 độ.

Khu vực Nam Bộ thời tiết nắng mạnh và nóng vào trưa chiều nay. Nhiệt độ cao nhất các phường trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và Bắc Bộ duy trì trời nhiều mây, se lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

