Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện

Ngày 8/4, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại cụm kho xưởng rộng hàng ngàn m2 trên đường Phạm Tu, không khí sản xuất nhộn nhịp trước đây đã thay thế bằng sự im lìm, cầm chừng. Sau vụ cháy kinh hoàng ngày 30/3, "rừng" nhà xưởng tại đây đã bị lực lượng chức năng đồng loạt cắt nguồn cung cấp năng lượng.

Lối ra vào khu đất trên mặt đường Phạm Tu hiện đã được rào chắn, chặn phương tiện ra vào. Nhiều cơ sở kho xưởng lân cận khu vực xảy ra vụ cháy đã bắt đầu di chuyển hàng hóa đi nơi khác, nhiều cơ sở sản xuất trên khu đất hiện cũng đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, tại các bãi trông giữ xe ô tô nằm ngay dưới lưới điện cao thế 110Kv, theo ghi nhận của PV, các phương tiện đều đã được di chuyển đi nơi khác, các cơ sở cũng đã dừng hoạt động.

Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành rà soát, kiểm tra hàng loạt cơ sở có nguy cơ cao. UBND phường sau đó đã cắt điện đối với các kho bãi, nhà xưởng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Biện pháp cắt điện được xem là giải pháp mạnh, nhằm buộc các cơ sở phải tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. UBND phường Thanh Liệt thống nhất cắt điện toàn bộ các công trình sai phạm trước ngày 4/4/2026.

Phường Thanh Liệt đang lên kế hoạch giải tỏa toàn bộ các công trình xây dựng trái phép dọc đường Phạm Tu theo lộ trình.

Việc cắt điện hiện nay được xem là biện pháp cấp bách để ngăn chặn hiểm họa hỏa hoạn tái phát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, đại diện UBND phường Thanh Liệt khẳng định đang tích cực phối hợp với Công an, Điện lực Hà Đông và các HTX địa phương để rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý, lập kế hoạch chi tiết để giải tỏa toàn bộ các công trình xây dựng trái phép dọc đường Phạm Tu theo lộ trình.

Trước đó như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, khu đất rộng hàng ngàn m2 nằm cạnh đường Phạm Tu (đoạn đối diện viện K Tân Triều) vốn có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, qua thời gian dài, phần lớn diện tích đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định. Xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm để kinh doanh, sản xuất...

Các công trình này được dựng bằng khung thép, quây tôn kín và trang bị đầy đủ hệ thống điện nước để phục vụ mục đích kinh doanh đa dạng từ kho tập kết phế liệu, hàng thực phẩm đến các xưởng cơ khí, garage ô tô...

Thực tế, các công trình vi phạm trên khu đất đã tồn tại từ lâu, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu vực như "quả bom nổ chậm" khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các kho xưởng không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.





Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

