Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện
GĐXH - Sau vụ hỏa hoạn làm 1 người tử vong, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cắt điện hàng loạt kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Ngày 8/4, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại cụm kho xưởng rộng hàng ngàn m2 trên đường Phạm Tu, không khí sản xuất nhộn nhịp trước đây đã thay thế bằng sự im lìm, cầm chừng. Sau vụ cháy kinh hoàng ngày 30/3, "rừng" nhà xưởng tại đây đã bị lực lượng chức năng đồng loạt cắt nguồn cung cấp năng lượng.
Ngày 8/4, hàng loạt kho xưởng trên khu đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu đã bị cắt điện, dừng hoạt động.
Lối ra vào khu đất trên mặt đường Phạm Tu hiện đã được rào chắn, chặn phương tiện ra vào. Nhiều cơ sở kho xưởng lân cận khu vực xảy ra vụ cháy đã bắt đầu di chuyển hàng hóa đi nơi khác, nhiều cơ sở sản xuất trên khu đất hiện cũng đã đóng cửa, dừng hoạt động.
Bên cạnh đó, tại các bãi trông giữ xe ô tô nằm ngay dưới lưới điện cao thế 110Kv, theo ghi nhận của PV, các phương tiện đều đã được di chuyển đi nơi khác, các cơ sở cũng đã dừng hoạt động.
Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành rà soát, kiểm tra hàng loạt cơ sở có nguy cơ cao. UBND phường sau đó đã cắt điện đối với các kho bãi, nhà xưởng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.
Biện pháp cắt điện được xem là giải pháp mạnh, nhằm buộc các cơ sở phải tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. UBND phường Thanh Liệt thống nhất cắt điện toàn bộ các công trình sai phạm trước ngày 4/4/2026.
Việc cắt điện hiện nay được xem là biện pháp cấp bách để ngăn chặn hiểm họa hỏa hoạn tái phát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, đại diện UBND phường Thanh Liệt khẳng định đang tích cực phối hợp với Công an, Điện lực Hà Đông và các HTX địa phương để rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý, lập kế hoạch chi tiết để giải tỏa toàn bộ các công trình xây dựng trái phép dọc đường Phạm Tu theo lộ trình.
Trước đó như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, khu đất rộng hàng ngàn m2 nằm cạnh đường Phạm Tu (đoạn đối diện viện K Tân Triều) vốn có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, qua thời gian dài, phần lớn diện tích đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định. Xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm để kinh doanh, sản xuất...
Các công trình này được dựng bằng khung thép, quây tôn kín và trang bị đầy đủ hệ thống điện nước để phục vụ mục đích kinh doanh đa dạng từ kho tập kết phế liệu, hàng thực phẩm đến các xưởng cơ khí, garage ô tô...
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Video hiểm họa cháy nổ chực chờ từ "rừng" nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu:
Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ "rừng" nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu.
Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và TuấtĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi dự báo, các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất sẽ có những biến đổi thú vị trong tuần giữa tháng 4 dương lịch này.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ Y tế Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chính sách xã hội đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026. Đây là mức làm căn cứ để xác định các khoản trợ cấp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội.
Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mớiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức thưởng Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?
3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mếnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.
Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ nay đến tầm giữa tháng 4, đây là 4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút về tài lộc.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay giúp đỡ người khác: Càng chân thành càng nhiều lộcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Có những người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt thường mang tâm tính hiền hòa, thích giúp đỡ người khác và nhờ đó dễ gặp được quý nhân nâng đỡ.
Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến tháng 9/2026, Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng bởi 11 - 15 đợt nắng nóng, có tháng mức nhiệt cao nhất 39 - 41 độ C.
Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).
Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người phụ nữ sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có tính cách nhẹ nhàng, dễ gần và biết giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ.
3 con giáp dễ đổi vận nhờ đất đai khi bước vào trung niênĐời sống
GĐXH - Với một số con giáp, chỉ cần kiên nhẫn, biết chờ thời điểm và chọn đúng hướng đi, họ hoàn toàn có thể sở hữu mảnh đất giá trị trước tuổi 50.