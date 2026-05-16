Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Chi tiết các cơ sở vi phạm đất đai, PCCC, môi trường tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Tại hội nghị, ông Dương Văn Túc - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Quốc Oai đã báo cáo tình trạng vi phạm đang tồn tại tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung.

Theo đó, qua rà soát, Đoàn kiểm tra xác định có 14 nhà xưởng được xây dựng trên diện tích đất thuê thầu công ích của địa phương đã hết hạn hợp đồng giai đoạn 2022 - 2024 tại khu Chẹo Gốc Gạo (Phượng Cách);

4 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường gồm: Dương Văn Lợi, Đào Văn Thao, Dương Danh Vấn và Phạm Thị Hoa.

Riêng cơ sở của Nguyễn Thị phượng vi phạm cả lĩnh vực môi trường và cả PCCC, được xây dựng từ năm 2020.

Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Bên cạnh đó, 11 cơ sở bị xác định vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), gồm cơ sở của các trường hợp: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Đình Quý, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Danh Biên, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Đắc Tuấn, Nguyễn Duy Trữ, Dương Tiến Tạ, Đào Văn Nam và Đào Thị Thu.

Ngoài ra, địa phương cũng ghi nhận 5 trường hợp tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công; cùng một trường hợp xây dựng trên đất giao sản xuất kinh doanh là Công ty Bánh kẹo Văn Miếu do ông Nguyễn Hữu Xuân Thành làm giám đốc.

Theo báo cáo của UBND xã Quốc Oai, phần lớn các công trình nhà xưởng tại khu vực bãi Phượng Cách và Sơn Trung được hình thành trong giai đoạn 2008 - 2019 trên diện tích đất thuê thầu do UBND xã Phượng Cách (cũ) giao để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thu gom phế liệu và rửa lọ thủy tinh từ năm 2008.

Các hợp đồng thuê thầu này đã hết hạn vào các năm 2022 - 2024. Dù địa phương đã ban hành thông báo thanh lý hợp đồng, song quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và luân chuyển cán bộ đã khiến việc triển khai thanh lý, bàn giao mặt bằng theo quy định bị gián đoạn.

Một góc khu nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung.

Bên cạnh đó, một số hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chưa được chính quyền địa phương trước đây kiểm tra, xử lý kịp thời, dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài.

Về hướng xử lý, Tổ công tác của UBND xã yêu cầu các cơ sở dừng toàn bộ hoạt động sản xuất; thu dọn tài sản, bàn giao lại mặt bằng đối với phần diện tích đất thuê thầu cho UBND xã quản lý trước ngày 30/5/2026; đồng thời tự tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công trong cùng thời hạn.

UBND xã Quốc Oai cũng đã ban hành Thông báo số 827/TB-UBND ngày 13/5/2026, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thu dọn tài sản, trả lại mặt bằng đối với phần đất thuê thầu và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới Tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai đợt kiểm tra thứ hai đối với 14 cơ sở tại khu vực bãi Phượng Cách và Sơn Trung. Sau ngày 30/5/2026, nếu các hộ dân không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định và tổ chức cưỡng chế trong tháng 6/2026.

UBND xã Quốc Oai gia hạn xử lý từng hạng mục vi phạm tại 20 cơ sở

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra cho biết các cơ sở sản xuất phải có biện pháp xử lý khí thải, bụi, nước thải trước khi xả ra môi trường. Theo Điều 15 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các trường hợp không có phương án bảo vệ môi trường có thể bị xử phạt từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Trước mắt, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt đối với 5 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; trong đó đang trình ký quyết định xử phạt trước đối với 2 cơ sở giặt là. Việc xử phạt hành chính dự kiến hoàn thành trước ngày 20/5.

Đối với lĩnh vực PCCC, qua rà soát 20 nhà xưởng, có 15 cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ PCCC theo quy định.

Theo đại diện điện lực, trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, đơn vị điện lực sẽ thực hiện ngừng cấp điện hoàn toàn.

Đại diện Đội Quản lý điện xã Quốc Oai (thuộc Công ty Điện lực Thạch Thất) cho biết, qua rà soát danh sách 20 hộ vi phạm, chỉ có 2 khách hàng có hồ sơ điện riêng gồm Phạm Thị Hoa và Công ty Bánh kẹo Văn Miếu có trạm biến áp riêng.

Đối với 18 trường hợp còn lại có hợp đồng khách hàng và căn cứ quy định của Luật Thủ đô, Nghị quyết 33/2024/NĐ-HĐND, việc ngừng cấp điện là có cơ sở pháp lý.

Theo đại diện điện lực, trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, đơn vị điện lực sẽ thực hiện ngừng cấp điện hoàn toàn.

Đại diện Công an xã Quốc Oai cho biết khu vực các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do tồn tại nhiều nguồn phát sinh cháy. Quan điểm của lực lượng chức năng là ưu tiên xử lý các nguy cơ mất an toàn PCCC, môi trường, sau đó mới xét đến nguồn gốc sử dụng đất.

Công an xã cho rằng việc kiểm tra, xử lý cần được triển khai đồng bộ, không chỉ khi báo chí phản ánh mới thực hiện quyết liệt. Đồng thời đề nghị các chủ cơ sở tự rà soát điều kiện PCCC, môi trường trước khi tính đến việc xin gia hạn thuê đất.

Đối với 5 nhà xưởng xây dựng trên đất công, lực lượng chức năng cho rằng cần giải quyết dứt điểm để tránh phát sinh vi phạm mới trong thời gian tới.

Video: Sau kiểm tra của UBND xã Quốc Oai, bên trong khu nhà xưởng vi phạm ở Phượng Cách, Sơn Trung vẫn vận hành, xả thải ra môi trường.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh cho biết, phần lớn diện tích đất được ký hợp đồng thuê từ các năm 2007 - 2008 với thời hạn 5 năm/lần. Một số hộ đã được tái ký hợp đồng 2 - 3 lần, tuy nhiên đến nay hầu hết đã hết hạn thuê đất.

Các hộ dân cho biết đã nhiều lần liên hệ chính quyền địa phương để xin tái ký hợp đồng, song do quá trình sáp nhập xã Phượng Cách cũ nên việc tái ký bị tạm dừng cho đến nay.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai yêu cầu các đơn vị chức năng hoàn thiện việc xử phạt các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường trước ngày 20/5; hoàn tất việc ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 22/5; đồng thời hoàn thiện xử phạt các cơ sở vi phạm quy định về PCCC trước ngày 25/5.

Lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu ngành điện rà soát lại nguồn cấp điện; cơ quan thuế rà soát thông tin chủ hộ, mã số thuế và nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh, hoàn thành trước ngày 22/5.

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư của các chủ cơ sở và người đứng ra thuê đất, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai đề nghị các hộ dân hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/5 để địa phương tiến hành tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh, các cơ sở sau khi nhận được giấy mời đấu giá sẽ tham gia đấu giá lại từ đầu, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng trình tự quy định.

Trước đó, ngày 7/5, Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin phản ánh của người dân tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội về vấn đề nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường dọc khu bãi Phượng Cách (đoạn cách sân bóng Phượng Cách, gốc gạo dẫn vào khu bãi Phượng Cách), dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, đời sống sinh hoạt cư dân. Sau khi bài viết đăng tải, ngày 12/5, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND xã Quốc Oai chủ trì, khẩn trương kiểm tra loạt nhà xưởng có dấu hiệu vi phạm về đất đai, PCCC, môi trường tại khu bãi Phượng Cách, Sơn Trung; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Văn bản nêu: Ngày 07/5/2026, Chuyên trang Gia đình & Xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải bài viết: "Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài" phản ánh tình trạng nhiều nhà xưởng tồn tại trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Liên quan nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, giao UBND xã Quốc Oai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo nêu; đồng thời kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy (nếu có). Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố trước ngày 15/5/2026. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội được giao theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

