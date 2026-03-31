Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Thứ ba, 19:00 31/03/2026 | Thời sự
Trung Sơn
GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

Vào rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại hiện trường, cảnh tượng đổ nát vẫn còn nguyên vẹn. Khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2 với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau, trong đó khu vực xảy ra cháy lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica.

Theo tìm hiểu, khu đất rộng hàng ngàn m2 nằm cạnh đường Phạm Tu (đoạn đối diện viện K Tân Triều) vốn có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, qua thời gian dài, phần lớn diện tích đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định. Xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm để kinh doanh, sản xuất...

Quan sát từ trên cao, hàng loạt dãy nhà xưởng mái tôn xanh mọc lên san sát với mật độ dày đặc kế bên hiện trường vụ cháy, tạo thành một "cụm công nghiệp" tự phát ngay sát khu dân cư và các tuyến đường lớn.

Các công trình này được dựng bằng khung thép, quây tôn kín và trang bị đầy đủ hệ thống điện nước để phục vụ mục đích kinh doanh đa dạng từ kho tập kết phế liệu, hàng thực phẩm đến các xưởng cơ khí, garage ô tô...

Các khu nhà xưởng được xây dựng không theo bất kỳ quy hoạch nào, với mật độ dày đặc, diện tích giao động từ vài chục đến cả ngàn m2.

Đáng chú ý, lối đi lại giữa các dãy nhà xưởng thường nhỏ hẹp, bị bủa vây bởi rác thải và vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, gây khó khăn cho việc tiếp cận nếu chẳng may có sự cố xảy ra.

Một bãi tập kết rác thải, phế liệu hoạt động nhộn nhịp ngay trên khu đất sát đường Phạm Tu.

Bên cạnh đó, ghi nhận của PV cho thấy nhiều công trình, bãi trông giữ xe... đang hoạt động công khai ngay dưới đường dây điện cao thế 110KV. Dù các biển cảnh báo nguy hiểm đã được lắp đặt nhưng các hoạt động tập kết phương tiện và kinh doanh bên dưới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp vẫn diễn ra thường xuyên.

Điều này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Điện lực mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người lao động và cư dân xung quanh nếu xảy ra sự cố phóng điện hoặc cháy nổ từ bên dưới.

Thực tế, các công trình vi phạm trên khu đất đã tồn tại từ lâu, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu vực như "quả bom nổ chậm" khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các kho xưởng không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn làm một người tử vong vừa qua là bài học đắt giá về công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC tại địa phương.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc tương tự, đề nghị UBND phường Thanh Liệt và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình sai phạm và đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực ven đường Phạm Tu.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

GĐXH - Tình trạng hàng ngàn m2 đất nông nghiệp, đất dự án bị "hô biến" thành nhà xưởng, bãi xe, sân thể thao trái phép... tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) dù đã diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ, an ninh trật tự..., vậy nhưng đến nay, những sai phạm này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

GĐXH - Tin lời người lạ trên mạng xã hội, một bé gái 14 tuổi đã một mình di chuyển quãng đường hơn 150km để tìm việc làm. Khi phát hiện bị lừa, cháu rơi vào hoảng loạn và rất may đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa về với gia đình an toàn.

GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 31/3 tại xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc xã Hương Sơn (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chuyên dụng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực dân cư lân cận.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: "Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá".

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

GĐXH - Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh; xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
