Ngành giáo dục thiệt hại gần 100 tỷ đồng, 4 học sinh tử vong sau mưa lũ lịch sử

Ngày 24/11, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng các biện pháp hỗ trợ mà Bộ đang triển khai.

Theo Bộ GD&ĐT, trong những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục. Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong, trong đó Đắk Lắk có 3 học sinh và Lâm Đồng có 1 học sinh. Các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo thống kê, tính đến trưa ngày 24/11, về cơ sở vật chất, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là 97.537,9 triệu đồng. Cụ thể, thiệt hại là 28.907 triệu đồng tại Đắk Lắk, 22.624 triệu đồng tại Gia Lai, 32.462,3 triệu đồng tại Khánh Hòa, 9.344,6 triệu đồng tại Lâm Đồng và 4.200 triệu đồng tại Quảng Ngãi. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Sách vở của trường học miền Trung mục nát sau nhiều giờ ngâm trong nước lũ (Ảnh: Báo Gia Lai)

Bộ GD&ĐT cũng thống kê thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập rất lớn. Cụ thể, Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai bị hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát nên chưa có số liệu.

Về hoạt động dạy học có 1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24/11/2025, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa; còn tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã tổ chức dạy học bình thường.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở nhu cầu do các tỉnh, thành phố báo cáo, Bộ GD&ĐT tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp với các địa phương thống kê số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ, cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT phát động quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng.

Trong và sau bão, Bộ GD&ĐT duy trì liên lạc thường xuyên với các Sở GD&ĐT thông qua nhóm Zalo để cập nhật tình hình và đề xuất kịp thời với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF Việt Nam. UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập Nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành Giáo dục, triển khai hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo học sinh, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh.

Các nhà tài trợ quốc tế cũng triển khai chương trình tư vấn tâm lý miễn phí cho học sinh chịu ảnh hưởng sau thiên tai tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; và hỗ trợ giáo viên áp dụng phương pháp dạy học linh hoạt giúp học sinh vượt qua sang chấn.