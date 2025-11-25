Ngành giáo dục thiệt hại gần 100 tỷ đồng, 4 học sinh tử vong sau mưa lũ lịch sử
Bộ GD&ĐT cho biết, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, 4 học sinh tử vong.
Ngày 24/11, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng các biện pháp hỗ trợ mà Bộ đang triển khai.
Theo Bộ GD&ĐT, trong những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục. Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong, trong đó Đắk Lắk có 3 học sinh và Lâm Đồng có 1 học sinh. Các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về người.
Theo thống kê, tính đến trưa ngày 24/11, về cơ sở vật chất, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là 97.537,9 triệu đồng. Cụ thể, thiệt hại là 28.907 triệu đồng tại Đắk Lắk, 22.624 triệu đồng tại Gia Lai, 32.462,3 triệu đồng tại Khánh Hòa, 9.344,6 triệu đồng tại Lâm Đồng và 4.200 triệu đồng tại Quảng Ngãi. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.
Bộ GD&ĐT cũng thống kê thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập rất lớn. Cụ thể, Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai bị hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát nên chưa có số liệu.
Về hoạt động dạy học có 1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24/11/2025, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa; còn tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã tổ chức dạy học bình thường.
Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở nhu cầu do các tỉnh, thành phố báo cáo, Bộ GD&ĐT tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp với các địa phương thống kê số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ, cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.
Cùng với đó, Bộ GD&ĐT phát động quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng.
Trong và sau bão, Bộ GD&ĐT duy trì liên lạc thường xuyên với các Sở GD&ĐT thông qua nhóm Zalo để cập nhật tình hình và đề xuất kịp thời với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF Việt Nam. UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập Nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành Giáo dục, triển khai hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo học sinh, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh.
Các nhà tài trợ quốc tế cũng triển khai chương trình tư vấn tâm lý miễn phí cho học sinh chịu ảnh hưởng sau thiên tai tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; và hỗ trợ giáo viên áp dụng phương pháp dạy học linh hoạt giúp học sinh vượt qua sang chấn.
Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻGiáo dục - 2 giờ trước
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Chân dung thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân 23 tuổiGiáo dục - 1 ngày trước
Vượt qua 600 học viên, Tạ Quang Công (23 tuổi) trở thành Thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, được giữ lại công tác tại trường với vai trò giảng viên.
Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?Xã hội - 2 ngày trước
Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.
Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũGiáo dục - 2 ngày trước
Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.
Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2026, trong đó có cơ sở dự kiến dừng xét tuyển học bạ với nhiều ngành.
Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?Giáo dục - 2 ngày trước
Bộ GD-ĐT cho rằng, đa số học sinh giỏi đoạt giải Olympic sau du học thường ở lại nước ngoài làm việc. Để những học sinh giỏi sau du học trở về, điều họ cần nhất là các cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể.
Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thiGiáo dục - 3 ngày trước
Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.
Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.
Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026Giáo dục - 4 ngày trước
Bước vào mùa tuyển sinh 2026, hàng loạt trường đại học – cao đẳng đã công bố điều chỉnh phương thức xét tuyển. Điểm chung nhất là siết chặt đầu vào, tăng vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảm hoặc bỏ hẳn ưu tiên với chứng chỉ quốc tế, đồng thời điều chỉnh mạnh tổ hợp xét tuyển theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT.
Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nướcGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 20/11, Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tổ chức 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịchGiáo dục
GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.