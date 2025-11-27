Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ dư luận xã hội.
Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo thông tư lần này có nhiều điều chỉnh quan trọng, cập nhật các xu thế giáo dục ngôn ngữ hiện đại nhằm thay thế Thông tư số 01/2014 của Bộ GD&ĐT năm 2014, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay.
Cụ thể, khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) năm 2020, góp phần bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Các mô tả năng lực cho từng kỹ năng được bổ sung và cụ thể hóa, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu chuẩn xác và hữu ích cho các nhà quản lí, chuyên gia phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học trong việc tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.
Dự thảo cũng bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1), giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi nhỏ (mầm non, tiểu học) tại Việt Nam hiện nay.
Đồng thời, khung năng lực mới tạo hành lang pháp lí thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất giữa hoạt động giảng dạy trong nước với các chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí và nhà xuất bản quốc tế đang tham chiếu Khung năng lực mới, đặc biệt đối với tiếng Anh.
Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo được xây dựng phù hợp với tinh thần về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045.
Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Khi đi vào thực tế, thông tư sẽ là căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, các tài liệu dạy học ngoại ngữ và tiêu chí kiểm tra, thi, đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học, trình độ đào tạo.
