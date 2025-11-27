Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, sáng 27/11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026.
Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, công lập chất lượng cao trong năm học 2025-2026. Quy định cụ thể như sau:
Trường Mầm non đô thị Sài Đồng: Nhà trẻ (từ 12 tháng đến dưới 18 tháng tuổi) 5.100.000 đồng; nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; mẫu giáo 4.300.000 đồng.
Trường Mầm non 20-10: Nhà trẻ 5.100.000 đồng; mẫu giáo 5.100.000 đồng.
Trường Mầm non đô thị Việt Hưng: Nhà trẻ 3.800.000 đồng; mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3.800.000 đồng; mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5.100.000 đồng.
Trường Mầm non Việt Bun: Nhà trẻ 3.850.000 đồng; mẫu giáo 3.650.000 đồng.
Trường Mầm non B: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 4.500.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3.300.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4.800.000 đồng.
Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 5.100.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5.100.000 đồng.
Trường Mầm non Mai Dịch: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 4.000.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 3.800.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4.000.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4.600.000 đồng.
Trường Tiểu học Nam Từ Liêm: Khối 1: 4.650.000 đồng; Khối 2: là 4.650.000 đồng; Khối 3: là 4.650.000 đồng; Khối 4: là 4.650.000 đồng; Khối 5: là 4.450.000 đồng.
Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng: Khối 1: là 5.500.000 đồng; Khối 2: là 5.500.000 đồng; Khối 3: là 5.300.000 đồng; Khối 4: là 5.000.000 đồng; Khối 5: là 5.000.000 đồng.
Trường Tiểu học Tràng An: Khối 1: là 3.700.000 đồng; Khối 2: là 3.700.000 đồng; Khối 3: là 3.700.000 đồng; Khối 4: là 3.700.000 đồng; Khối 5: là 3.700.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm: Khối 6: là 4.020.000 đồng; Khối 7: là 4.020.000 đồng; Khối 8: là 4.020.000 đồng; Khối 9: là 4.020.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy: Khối 6: là 3.300.000 đồng; Khối 7: là 3.300.000; Khối 8: là 3.300.000 đồng; Khối 9: là 3.300.000.
Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân: Khối 6: là 4.000.000 đồng; Khối 7: là 4.000.000 đồng; Khối 8: là 4.000.000 đồng; Khối 9: là 3.700.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi: Khối 6: là 4.400.000 đồng; Khối 7: là 4.400.000 đồng; Khối 8: là 4.400.000 đồng; Khối 9: là 4.400.000 đồng.
Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa: Khối 10, 11 và 12 là 6.100.000 đồng.
Trường Trung học phổ thông Lê Lợi: Lớp không học tăng cường tiếng Anh 3.000.000 đồng; Lớp học tăng cường tiếng Anh 3.900.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Chu Văn An là 4.200.000 đồng.
Cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viên nghiên cứu thành lập:
Trường Trung học cơ sở Năng khiếu Đại học Sư phạm là 4.000.000 đồng;
Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm là 3.200.000 đồng;
Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành: Trung học cơ sở là 2.365.000 đồng, Trung học phổ thông là 2.640.000 đồng;
Trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ thuộc Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội là 3.200.000 đồng.
Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.
Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Bộ GD&ĐT cho biết, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, 4 học sinh tử vong.
Vượt qua 600 học viên, Tạ Quang Công (23 tuổi) trở thành Thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, được giữ lại công tác tại trường với vai trò giảng viên.
Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.
Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.
