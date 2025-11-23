Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Chủ nhật, 07:15 23/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.

Thời điểm cuối năm 2025, một số trường đại học đã bắt đầu rục rịch công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, cho thấy sự điều chỉnh mạnh mẽ trong tổ hợp môn, tỷ trọng chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch, công bằng và nâng cao chất lượng đầu vào, giải quyết những lo ngại về độ tin cậy của điểm học bạ trong những năm qua.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dẫn đầu xu hướng siết chặt đầu vào

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HNPU2) thông báo dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn trong phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó 17 ngành học chủ lực sẽ không còn áp dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT.

Cụ thể, các ngành sư phạm quan trọng như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh và một số ngành Khoa học tự nhiên sẽ nằm trong danh sách dừng xét học bạ. Đây là một động thái mạnh mẽ, buộc thí sinh phải chuyển hướng sang chuẩn bị cho các phương thức đánh giá tin cậy hơn.

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?- Ảnh 1.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học thống nhất trên hệ thống chung từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Theo kế hoạch, HNPU2 sẽ áp dụng 6 phương thức tuyển sinh chính, tập trung vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026 và các kỳ thi độc lập do trường hoặc Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức. Phương thức xét tuyển học bạ sẽ được giữ lại một cách hạn chế, chỉ áp dụng cho một số ngành đặc thù như Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, và một số ngành ngoài sư phạm như Công nghệ thông tin, Việt Nam học.

Đáng chú ý, nhà trường cũng dự kiến loại bỏ việc sử dụng điểm thi đánh giá năng lực từ các đơn vị bên ngoài (như ĐHQG Hà Nội), nhằm tập trung vào các kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của khối Sư phạm.

Nhiều trường ưu tiên kỳ thi độc lập và giảm tỷ trọng học bạ

Quyết định của HNPU2 không phải là cá biệt, mà là sự tiếp nối xu hướng đã được hình thành từ lâu ở các khối ngành đòi hỏi chất lượng cao:

Thứ nhất, nhóm các trường Y Dược hàng đầu như Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Y Hà Nội đã duy trì việc không sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trong nhiều năm. Các trường này chỉ dựa vào điểm thi chuẩn hóa (Tốt nghiệp THPT) hoặc xét tuyển kết hợp với các chứng chỉ quốc tế để đảm bảo nguồn nhân lực y tế có chất lượng tốt nhất.

Thứ hai, nhóm các trường kinh tế và công nghiệp cũng đang chủ động điều chỉnh kế hoạch. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến sẽ giảm đáng kể tỷ trọng chỉ tiêu dành cho xét tuyển học bạ.

Thậm chí, Trường Đại học Công thương TP.HCM đã đưa ra lộ trình dài hạn, hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn phương thức này từ năm 2028. Các trường này đang ưu tiên mở rộng chỉ tiêu cho các kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia và các phương thức xét tuyển kết hợp.

Tại hội nghị giáo dục đại học diễn ra vào tháng 9 năm nay, Bộ GD&ĐT đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về việc duy trì hay loại bỏ xét tuyển học bạ từ năm 2026. Với tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng học bạ chiếm hơn 42% trong năm 2025, việc điều chỉnh này là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và đồng đều về chất lượng sinh viên giữa các trường.

Lời khuyên cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển 2026

Để chủ động thích ứng với sự thay đổi lớn này, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển năm 2026 cần theo dõi sát sao các lộ trình. Cụ thể, theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh chính thức trên trang điện tử của trường trước ngày 15/2/2026. Thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học thống nhất trên hệ thống chung từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Bộ GD&ĐT khuyến nghị học sinh không nên quá phụ thuộc vào điểm học bạ. Thay vào đó, cần tập trung nâng cao năng lực thông qua việc ôn tập nghiêm túc cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT và chủ động tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực độc lập do các đại học lớn tổ chức.

Đỗ Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026

Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026

Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?

Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Cùng chuyên mục

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 3 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 4 giờ trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 4 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 4 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 4 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 4 giờ trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Xã hội - 5 giờ trước

Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.

Xem nhiều

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Xã hội

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/11/2025, miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh khiến trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống
Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top