Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Năm 2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội không sử dụng học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo.
Năm ngoái, trường xét học bạ cho 5/8 ngành với 2 phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét học bạ với kết quả thi năng khiếu.
Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển, gồm:
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội: Thí sinh sử dụng điểm bài thi HSA để xét tuyển vào các ngành theo ngưỡng điểm nhận hồ sơ được công bố.
- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Sử dụng điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với từng ngành.
- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu: Áp dụng cho các ngành yêu cầu năng khiếu, bao gồm các chương trình: Thiết kế và sáng tạo (Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững); Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật tạo hình đương đại); Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.
- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Áp dụng đối với thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ (IELTS, TOEFL iBT…).
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Đề án tuyển sinh đại học năm 2026 của trường sẽ được công bố chính thức tại địa chỉ: https://sis.vnu.edu.vn/sis.vnu.edu.vn, thí sinh có thể theo dõi để cập nhật mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùnGiáo dục - 1 giờ trước
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trúGiáo dục - 1 ngày trước
Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.
Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻGiáo dục - 1 ngày trước
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Ngành giáo dục thiệt hại gần 100 tỷ đồng, 4 học sinh tử vong sau mưa lũ lịch sửGiáo dục - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT cho biết, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, 4 học sinh tử vong.
Chân dung thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân 23 tuổiGiáo dục - 2 ngày trước
Vượt qua 600 học viên, Tạ Quang Công (23 tuổi) trở thành Thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, được giữ lại công tác tại trường với vai trò giảng viên.
Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?Xã hội - 3 ngày trước
Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.
Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũGiáo dục - 3 ngày trước
Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.
Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2026, trong đó có cơ sở dự kiến dừng xét tuyển học bạ với nhiều ngành.
Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?Giáo dục - 4 ngày trước
Bộ GD-ĐT cho rằng, đa số học sinh giỏi đoạt giải Olympic sau du học thường ở lại nước ngoài làm việc. Để những học sinh giỏi sau du học trở về, điều họ cần nhất là các cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể.
Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thiGiáo dục - 4 ngày trước
Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.
Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trúGiáo dục
Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.