5 nhóm đối tượng nào được Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Dự thảo cho hay, Nghị định này áp dụng đối với người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan BHYT.

Tăng mức hỗ trợ tham gia BHYT cho một số nhóm đối tượng

Theo dự thảo Nghị định, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/4/2027, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đối với một số nhóm đối tượng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, cụ thể:

Người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng BHYT, tăng 10% so với mức hiện hành

Đối với học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ tối thiểu 50% hiện nay lên tối thiểu 70% mức đóng.

Với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50% mức đóng BHYT.

Đối với người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo. Ảnh: Thái Bình

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 188/2025/NĐ-CP, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ tối thiểu 50% đối với học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác; tối thiểu 30% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung đề xuất tăng mức hỗ trợ cho một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và nhóm đang tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100%.

Các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối Quỹ BHYT, ngân sách Nhà nước.

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT của một số nhóm đối tượng

Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất, tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2027, lên 90% từ ngày 1/7/ 2029;

Tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 95% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn, cụ thể:

Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên;

Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%;

Người dưới 18 tuổi;

Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/ 2028 và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định.