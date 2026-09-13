Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Mạng lưới kết nối xuyên suốt hơn 80 km dọc hai bờ tả - hữu ngạn

Theo thuyết minh phương án thiết kế, hai tuyến đường mới này được định hướng phát triển trở thành các trục chính đô thị quan trọng, chạy dọc và cơ bản song song với hệ thống đê hiện hữu của sông Hồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò như một bộ khung giao thông kết nối đồng bộ, xuyên suốt từ khu vực cửa ngõ phía Bắc, đi qua lõi trung tâm và tỏa về phía Nam thành phố Hà Nội.

Tại khu vực bờ Bắc (tả ngạn), tuyến đại lộ có tổng chiều dài ước tính khoảng 35 km. Điểm đầu của tuyến được xác định từ khu vực cầu Hồng Hà thuộc địa giới hành chính xã Mê Linh, sau đó đi qua địa bàn xã Đông Anh, tiếp tục hướng về phường Long Biên và điểm kết thúc nằm tại xã Bát Tràng.

Tại điểm cuối này, tuyến đường sẽ kết nối thẳng vào trục di sản văn hóa - du lịch của tỉnh Hưng Yên, tạo thành một mạch lưu thông thương mại và du lịch liền mạch giữa Thủ đô với các địa phương lân cận.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của bản quy hoạch là sự xuất hiện của hai tuyến đại lộ chạy dọc hai bên bờ đê với quy mô tối đa lên tới 10 làn xe, kết hợp hài hòa giữa các giải pháp kỹ thuật hiện đại như làm hầm ngầm xuyên qua khu vực nội đô và thu hẹp cục bộ để bảo tồn các di tích lịch sử lâu đời.

Trong khi đó, ở phía bờ Nam (hữu ngạn), tuyến đường có quy mô dài hơn với tổng chiều dài vượt mốc 45 km. Tuyến bắt đầu xuất phát từ khu vực cầu Hồng Hà thuộc xã Ô Diên, sau đó bám dọc không gian sông để kéo dài xuyên suốt tới nút giao Vành đai 4 tại khu vực cầu Mễ Sở, thuộc địa bàn xã Hồng Vân.

Việc bố trí tuyến bám sát cả hai dải bờ sông Hồng không chỉ mở ra trục hướng tâm mới mà còn tạo điều kiện kết nối hoàn hảo với các cây cầu lớn vượt sông đã và đang hoạt động như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, cùng với mạng lưới đường vành đai đô thị của thành phố.

Quy mô mặt cắt 10 làn xe: Vừa lưu thông tốc độ cao, vừa phục vụ đô thị

Về tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng, toàn bộ hai tuyến đại lộ được phân cấp là đường trục chính đô thị hiện đại. Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, không gian thực tế và quỹ đất của từng đoạn tuyến cụ thể, mặt cắt ngang toàn tuyến sẽ dao động trong khoảng từ 54 m đến 73,5 m.

Cấu trúc giao thông trên toàn tuyến được phân tách rõ ràng thành hai hệ thống chuyên biệt để tối ưu hóa khả năng vận hành:

Hệ thống đường chính: Thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, đạt tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h, dành cho các phương tiện di chuyển nhanh liên quận, liên vùng.

Hệ thống đường gom hai bên: Được bố trí tối đa lên tới 4 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 60 km/h, phục vụ nhu cầu đi lại, tiếp cận giao thông nội bộ của người dân trong khu vực dân cư và các phân khu chức năng hai bên đường.

Theo phương án, hai tuyến đường mới cơ bản chạy song song với hệ thống đê hiện nay, tạo trục giao thông xuyên suốt hai bên sông.

Như vậy, tại những vị trí thuận lợi về mặt bằng để bố trí hoàn chỉnh cả trục đường chính lẫn hệ thống đường gom hai bên, quy mô mặt cắt ngang của toàn tuyến có thể mở rộng lên tới 10 làn xe cơ giới.

Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng đường bộ ven sông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, tạo bước đột phá trong việc tổ chức lại luồng giao thông đối nội và đối ngoại của Thủ đô.

Giải pháp kỹ thuật linh hoạt: Đào hầm ngầm 2,3 km, 'né' các di tích nhạy cảm

Không chỉ đơn thuần là việc mở đường cơ học trên mặt đất, phương án quy hoạch lần này của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nhận được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn nhờ cách tiếp cận mềm dẻo, đặt yếu tố bảo tồn cảnh quan và di sản văn hóa lên hàng đầu.

Tại khu vực lõi trung tâm thành phố - nơi tập trung mật độ dân cư đông đúc và các công trình mang giá trị lịch sử - văn hóa nghìn năm, đơn vị tư vấn đã đề xuất phương án đi ngầm thay vì mở tuyến lộ thiên trên mặt đất. Điểm nhấn lớn nhất là đoạn tuyến dài khoảng 2,3 km, kéo dài từ khu vực đầu cầu Long Biên tới sau cầu Chương Dương, được nghiên cứu xây dựng hoàn toàn bằng kết cấu hầm kín với quy mô 6 làn xe cơ giới.

Tương tự, tại khu vực bờ hữu ngạn qua cầu Long Biên, phương án đi ngầm cũng đang được tính toán kỹ lưỡng. Giải pháp đưa dòng xe xuống lòng đất giúp giải quyết triệt để xung đột giao thông, giảm tiếng ồn, khói bụi, đồng thời bảo tồn trọn vẹn không gian cảnh quan mặt nước và di sản trên mặt đất.

Bên cạnh giải pháp đào hầm, bài toán dung hòa giữa phát triển hạ tầng và giữ gìn các giá trị tâm linh tiếp tục được áp dụng ở bờ Bắc. Cụ thể, đối với đoạn từ khu vực Bắc Cầu kéo dài đến cầu Thăng Long, các kỹ sư và chuyên gia quy hoạch đã chủ động nghiên cứu phương án thu hẹp mặt cắt ngang của tuyến. Việc thắt hẹp cục bộ này nhằm mục đích cao nhất là khoanh vùng bảo vệ, hạn chế tối đa các tác động xâm lấn tiêu cực đến cụm di tích tâm linh lâu đời gồm đền Núi, đền Rừng và đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Lắng nghe tiếng nói người dân để hoàn thiện quy hoạch tương lai

Việc xây dựng hai tuyến đại lộ chạy dọc hai bên bờ sông không phải là một dự án giao thông đơn lẻ, biệt lập, mà là một trong những hợp phần cốt lõi thuộc định hướng phát triển không gian trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Do đó, phương án kỹ thuật giao thông này được tích hợp chặt chẽ trong đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo kế hoạch, từ nay cho đến hết ngày 26/9, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công khai lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia và các bên liên quan về phương án tuyến và vị trí công trình tỷ lệ 1/500, song song với bản điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000.

Sau thời gian lấy ý kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chủ trì tổng hợp toàn bộ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, cân nhắc đa chiều và đánh giá toàn diện các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của đồ án.

Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các bước triển khai tiếp theo sẽ được cơ quan quản lý và các đơn vị tư vấn xem xét hết sức cẩn trọng. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là vừa phải bảo đảm tối đa tính khả thi và hiệu quả kỹ thuật trong kết nối hạ tầng giao thông đô thị, vừa phải kiên quyết hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng, xáo trộn đến đời sống của người dân, cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các công trình văn hóa và quần thể di tích hiện hữu bên dòng sông Hồng.