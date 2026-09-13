Áp thấp nhiệt đới đang ở ven bờ biển Quảng Trị, Hà Nội ảnh hưởng thế nào?

Áp thấp nhiệt đới áp sát bờ biển tỉnh Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 8-9; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Dự báo, đến 13h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, ở vị trí 17,6N-105,1E, trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm từ 16,5N-19,0N, phía tây kinh tuyến 108,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư; khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 có gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 14/9 đến ngày 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Hà Nội ảnh hưởng thế nào bởi áp thấp nhiệt đới?

Tại miền Bắc, từ gần sáng 14/9, mưa bắt đầu. Dự báo trong ngày và đêm 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 15/9 đến đêm ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Hà Nội mưa dông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: H.N

Tại Thủ đô Hà Nội, từ đêm nay (13/9) đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến thời gian này từ 40 - 100mm, có nơi trên 100mm.

Chiều ngày 13/9, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông khu vực Hà Nội. Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã: Phượng Dực, Vân Đình, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hương Sơn.

Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Tây; ngoài ra vùng mây dông ở khu vực tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang di chuyển về khu vực Tp Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường xã lân cận khác như: Trung Giã, Quảng Oai, Yên Lãng, Bất Bạt, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Phúc Lộc, Sơn Tây, Liên Minh, Suối Hai, Thiên Lộc, Tùng Thiện, Phúc Thọ, Ô Diên, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Đan Phượng, Hát Môn, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc, Thạch Thất, Đoài Phương, Việt Hưng, Tây Tựu, Hoài Đức, Ba Vì, Tây Hồ, Hồng Hà, Yên Bài, Dương Hòa, Tây Phương, Xuân Phương, Hạ Bằng, Long Biên, Hòa Lạc, Quốc Oai, Gia Lâm, Yên Xuân, Kiều Phú, Hoàng Mai, Hưng Đạo, Phú Lương, Thanh Trì, Chương Mỹ, Nam Phù, Phú Nghĩa, Ngọc Hồi, Bình Minh, Hồng Vân, Thường Tín, Tam Hưng, Xuân M ai, Quảng Bị, Thanh Oai, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng dự báo, tổng lượng mưa từ ngày 13/9 đến ngày 16/9 ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, Huế phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.