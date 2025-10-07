Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu

Từ đêm qua đến sáng nay 7/10, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dữ liệu từ hệ thống thoát nước Hà Nội đến 7h sáng nay cho thấy khu vực trung tâm Hà Nội có mưa từ 80mm tới gần 250mm, như Nam Từ Liêm 207mm, Hoàng Cầu 245mm, Hà Đông 191mm…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống và các cộng tác viên: Tại khu vực phường Xuân Phương gần như bị "bao vây" bởi nhiều tuyến đường qua đây như tỉnh lộ 70, tuyến đường Phan Tây Nhạc - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực đã bị ngập sâu.

Đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu ngập sâu sáng 7/10. Ảnh: Đức Sơn

Tình trạng ngập úng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng tại khu vực Đại lộ Thăng Long khiến giao thông tại đây tê liệt.

Nhiều khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình như đường Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm cũng đã ngập sâu trong "biển nước".

Các tuyến đường Võ Chí Công, Trần Bình, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Phan Văn Trường, Thụy Khuê, Đỗ Đức Dục, Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Vương Thừa Vũ, Ngọc Lâm đang xảy ra ngập úng.

Mưa lớn tại Hà Nội kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục tồn tại và phát triển trên các phường nội thành Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng ít dịch chuyển.

Vùng mây này tiếp tục phát triển sẽ bao phủ các phường nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới gây ra mưa, mưa rào và dông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa ~30mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; riêng khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Dự báo mưa tiếp tục trong ngày hôm nay, từ chiều tối đến đêm mưa giảm nhanh.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong khu vực nội thành Hà Nội.

Video, hình ảnh nhiều tuyến phố Hà Nội sáng 7/10 bị ngập sâu trong biển nước:

Ngõ 164 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) nước ngập ngang bánh xe ô tô. Video: Việt Hà

Tuyến đường Phan Tây Nhạc - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực ngập sâu. Video: Đức Tuấn

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi vào những khu vực ngập nước, đảm bảo an toàn.

Khu vực hai đầu cầu vượt Xuân Phương - Tây Mỗ tái ngập sâu.

Lực lượng Cảnh sát biển hỗ trợ người dân vượt qua điểm ngập ở chân cầu vượt Xuân Phương - Tây Mỗ.

Nhiều người đi xe máy phải nhích từng chút một, thậm chí dắt xe qua vùng nước ngập sâu. Ảnh: VTC News

Nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến ngập nhiều hướng.

Một số tuyến đường lân cận như QL70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ, khu vực Phú Đô... cũng chịu ảnh hưởng của ngập úng.

Đường Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy.

Nguồn ảnh, video: Việt Hà, CTV, Báo Sức khỏe & Đời sống, VTC News, Nguyễn Hồng Anh.