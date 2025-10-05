Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 5/10, bão Matmo sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Sau đó khoảng sáng 6/10, bão đi vào khu vực đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ 8-9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ đêm 5 đến ngày 6/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Chiều và tối 5/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h

Cảnh báo mở rộng, từ đêm 6/10 đến hết đêm 7/10, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 80-130mm, cục bộ có nơi trên 200mm.