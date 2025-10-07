Mới nhất
Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Thứ ba, 07:30 07/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Trong đó, trọng tâm mưa xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các tỉnh thành trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ nay đến đêm, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn. Trong đó vùng núi và trung du Bắc Bộ là trọng tâm mưa lớn.

Lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa to dồn dập nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi là ở Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa.

Mưa lớn cũng gây ra một đợt lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ với đỉnh lũ thuộc các sông thuộc tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai có thể vượt mức BĐ2; hệ thống sông Thái Bình lũ có thể lên mức BĐ1, BĐ2; hạ lưu sông Hồng trên mức BĐ1. Lũ lên cao tình trạng ngập úng vùng ven sông có thể tái diễn.

Tại khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm…

Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Do có mưa nhiều nên nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không nơi nào vượt quá 29 độ.

Thời tiết hôm nay từ Nghệ An trở vào Lâm Đồng nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại các phường ven biển từ 32- 34 độ. Riêng phường Hải Châu (Đà Nẵng) hay phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) nắng nóng 35 độ. Về chiều tối tại Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Nam Bộ thời tiết cũng có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành và các nơi khác dao động trong khoảng từ 32-33 độ.

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào? - Ảnh 1.Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

GĐXH - Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 70-150mm, có nơi vượt 250mm. Dự báo mưa lớn kéo dài đến hết ngày hôm nay (30/9).

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào? - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Nghệ An-Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to). Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ:Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

L.Vũ (th)
