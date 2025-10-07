Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10
GĐXH - Dưới đây là danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10.
Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157.2mm, trạm Mễ Trì 100.2mm,…
Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.
Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội
Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 01-03 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Cụ thể các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…
