Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp

Dự báo từ sáng đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 11 Matmo) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo từ sáng đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >150mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 8/10, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm nhanh.

Ngoài ra, từ nay đến 8/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) và các sông nhỏ lên mức báo động BĐ2; đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) lên mức BĐ1-BĐ2, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Công an Hà Nội điều tra vụ việc tiền số có liên quan đến Shark Bình

Phó Giám đốc Công an Hà Nội - Đại tá Nguyễn Đức Long tại họp báo. Ảnh: Quang Việt

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, chiều 6.10, đại diện Công an TP Hà Nội - Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc đã thông tin về vụ việc lùm xùm liên quan tiền số AntEx, thông tin trên báo Lao Động.

Ông Long cho hay, một số trang tin, báo, mạng xã hội đưa tin về việc tiền số AntEx. Trong đó có bài viết về Shark Bình đề cập đến tiền số này.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua rà soát, đến nay Công an Hà Nội tiếp nhận 1 đơn trình báo dự án tiền số, số tiền thiệt hại khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Shark Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

Hình ảnh khay cơm của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn - đang gây tranh cãi

Theo Người lao động, tối 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận hình ảnh đang lan truyền đúng là bữa ăn bán trú của học sinh vào trưa 6/10.

"Chúng tôi thừa nhận suất ăn hôm nay chưa đạt yêu cầu. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc ngay với đơn vị cung ứng để làm rõ nguyên nhân và yêu cầu khắc phục" - bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, trường hiện có gần 600 học sinh ăn bán trú - do một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng đã ký kết. Đơn vị cung ứng cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị và vì không sử dụng thịt heo trong thời điểm dịch tả heo châu Phi bùng phát, nguồn thực phẩm lại khan hiếm sau mưa bão, nên khẩu phần ăn ngày 6/10 bị thiếu hụt so với định lượng.

Trong thực đơn gốc, món rau xào được thay bằng muối lạc vì khâu vận chuyển trễ khiến nguyên liệu không kịp chế biến. "Đây là tình huống bất khả kháng nhưng nhà trường sẽ rà soát kỹ, không để tái diễn" - bà Thủy nói thêm.

Hiện nhà trường hoàn thiện báo cáo gửi UBND phường Ba Đồn để làm rõ sự việc, đồng thời yêu cầu kiểm tra toàn bộ quy trình cung ứng suất ăn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho học sinh.

Trước đó, mạng xã hội Quảng Trị lan truyền hình ảnh khay cơm gồm 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, chút muối lạc và canh ít rau - được cho là bữa ăn trị giá 25.000 đồng của học sinh tiểu học.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận hàng trăm bình luận bức xúc, cho rằng khẩu phần quá đạm bạc, "không đủ dinh dưỡng so với giá tiền" và "thiếu sự quan tâm đến trẻ em".

Chiều cùng ngày, UBND phường Ba Đồn đã làm việc với nhà trường và đơn vị cung ứng để kiểm tra thực tế, yêu cầu báo cáo chi tiết về quy trình nhập - nấu - chia khẩu phần, đồng thời rà soát lại hợp đồng cung cấp suất ăn.

Hố sụt rộng 100m² bất ngờ xuất hiện ở Tuyên Quang

Khu vực xuất hiện hố sụt tại ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng, thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngày 6/10, người dân thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long (tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ phát hiện một hố sụt lớn xuất hiện giữa ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng, thông tin trên VTC News.

Qua quan sát, hố có đường kính khoảng 10m, diện tích gần 100m², sâu chừng 10m tính từ mặt ruộng đến phần nước bên dưới.

Theo chính quyền xã Ngọc Long, hố nằm cách khu dân cư khoảng 50m và đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Nước trong hố đục ngầu, phần đất xung quanh bị nứt, sạt lở từng mảng nhỏ.

Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng sụt lún lớn như vậy, xảy ra chỉ ít ngày sau khi bão số 10 đổ bộ gây mưa to trên diện rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, giăng dây, cắm biển cảnh báo và yêu cầu người dân không đến gần khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, UBND xã đã báo cáo sự việc lên huyện và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đề nghị sớm cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ rủi ro và hướng khắc phục phù hợp.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân hố sụt có thể liên quan đến hiện tượng địa chất tự nhiên, cộng với lượng mưa lớn trong những ngày qua khiến đất bị rỗng và sập xuống.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, khoanh vùng khu vực nguy cơ, tránh để người dân và vật nuôi đi vào vùng có thể tiếp tục sạt lở.

Đỉnh lũ ở miền Tây nguy cơ vượt mức lịch sử

Một tuyến đường tại Cần Thơ ngập nặng vào tháng 9 vừa qua. Ảnh: NLĐ

Ngày 6/10, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết ảnh hưởng của cơn bão số 10 xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông MêKông ở mức cao, gây mưa ở khu vực Lào và Thái Lan, thông tin trên Người lao động.

Lượng mưa này dự kiến về ĐBSCL sẽ trùng với thời kỳ triều cường. Vì vậy, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam nhận định nguồn nước trên dòng chính sông MêKông trong tuần tới sẽ có xu thế tăng mạnh.

Dự báo nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ tăng với cường suất khá cao trong 2 tuần tới do lũ thượng nguồn tăng kết hợp triều cường và khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ vào ngày 8 đến ngày 13-10.

Lũ đầu nguồn tăng kết hợp triều cường làm mực nước trên sông Hậu và sông Tiền tại trạm Cần Thơ và trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tăng mạnh trong kỳ tới và đạt đỉnh lũ chính vụ ở mức cao.

Cụ thể, đỉnh lũ tại trạm Cần Thơ được nhận định ở mức từ 2,25-2,30 m (lớn hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm (TBNN) và báo động (BĐ) III từ 0,25-0,30 m; lớn hơn cùng kỳ năm 2024 từ 0,05 – 0,10 m; xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ lịch sử tại Cần Thơ (đạt cao nhất từ trước đến nay vào năm 2022 ở mức 2,27 m).

Đỉnh lũ tại trạm Mỹ Thuận được nhận định ở mức từ 2,15-2,20 m (lớn hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,26-0,31 m; lớn hơn BĐ III 0,35 – 0,40 m; lớn hơn cùng kỳ năm 2024 từ 0,01 – 0,06 m; xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ lịch sử tại Mỹ Thuận (đạt cao nhất từ trước đến nay vào năm 2022 ở mức 2,15 m).

Lũ chính vụ kết hợp triều cường kỳ tới làm mực nước trên vùng giữa và vùng ven biển dâng cao và đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2025 phổ biến trên mức BĐ III, nhận định sẽ gây ra ngập úng nhiều nơi trên vùng giữa và ven biển ở ĐBSCL, đặc biệt các khu vực có địa hình thấp trũng, các khu dân sinh, đô thị ven sông chính vào các ngày từ ngày 8 đến ngày 13/10.

Ca sĩ Jack bị phạt hành chính

Ca sĩ Jack - J97 tại buổi họp báo hôm 16/7. Ảnh: NVCC

Ngày 16/7, Công ty TNHH J97 Promotion (sau đây gọi tắt là J97 Promotion) xin phép tổ chức họp báo công bố dự án mới của ca sĩ Jack - J97, được Sở VH-TT TPHCM chấp thuận.

Tuy nhiên, thời lượng công bố dự án mới thực tế chỉ chiếm khoảng 5%. Hai giờ đồng hồ còn lại xoay quanh chuyện đời tư giữa Jack và diễn viên Thiên An qua lời kể của mẹ nam ca sĩ cùng ý kiến của luật sư.

Sau khi rà soát và đánh giá lại toàn bộ nội dung buổi họp báo, Sở nhận thấy không đúng với nội dung đã cấp phép nên ra quyết định xử phạt hành chính.

Đại diện J97 Promotion xác nhận trên Vietnamnet, ca sĩ Jack chấp hành quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở", người đại diện nói.

Dù vậy, theo J97 Promotion, việc nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được Sở chấp thuận xuất phát việc trả lời câu hỏi của báo chí.

"Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi đã quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch các câu hỏi được nêu.

Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật", đại diện công ty cho hay.