Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu

Thứ hai, 11:54 15/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nam thanh niên có biểu hiện "không tỉnh táo" liên tục to tiếng, chặn đầu các phương tiện di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả khu vực.

Tối 14/9, mạng xã hội không khỏi xôn xao chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quần áo màu xanh, tóc nhuộm, bất ngờ lao ra giữa đường để chặn đầu ô tô, xe máy.

Dù nhiều người đi đường đã can ngăn, thậm chí cô gái đi cùng cũng đã cố gắng ngăn cản, thế nhưng nam thanh niên với biểu hiện "không tỉnh táo" vẫn cản trở giao thông, dẫn đến xô xát với người đi đường. 

Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu được người dân ghi lại.

Sự việc diễn ra giữa dòng phương tiện đông đúc, thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem, gây náo loạn, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 21h30 ngày 14/9 trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Từ Liêm có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời đưa nam thanh niên về trụ sở công an để điều tra, làm rõ sự việc.

Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu - Ảnh 1.Tử hình kẻ cầm đầu nhóm ‘quái xế’ gây náo loạn, khiến 3 thanh niên tử vong

Thanh niên cầm đầu nhóm "quái xế", mang theo "hàng nóng", rượt đuổi, đánh nhau trong đêm trên phố Hà Nội khiến 3 người tử vong vừa nhận án tử hình về tội Giết người.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bất ngờ danh tính và loạt ảnh đời thường hút hồn của cô gái nhập vai 'gơn phố' náo loạn Hồ Gươm sáng nay

Bất ngờ danh tính và loạt ảnh đời thường hút hồn của cô gái nhập vai 'gơn phố' náo loạn Hồ Gươm sáng nay

Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Lần theo dấu vết giữa 'khói bụi mù mịt'?

Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Lần theo dấu vết giữa 'khói bụi mù mịt'?

Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn trung tâm Đà Nẵng

Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn trung tâm Đà Nẵng

Hy hữu: Vợ gói kim cương trong giấy, chồng tưởng rác đem đi vứt, cả chung cư náo loạn bới rác để tìm

Hy hữu: Vợ gói kim cương trong giấy, chồng tưởng rác đem đi vứt, cả chung cư náo loạn bới rác để tìm

Video: Nhóm thanh niên dùng xẻng đuổi đánh nhau gây náo loạn phố Lò Đúc

Video: Nhóm thanh niên dùng xẻng đuổi đánh nhau gây náo loạn phố Lò Đúc

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp thuộc top may mắn, bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.

Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, từ tháng 10/2025, 100% sân bay trên cả nước áp dụng sinh trắc học VNeID trong toàn bộ quy trình làm thủ tục.

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọ

Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc mở ra một đời người mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông nhanh, thuận lợi? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan mời bạn đọc tham khảo.

Xem nhiều

4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàu

4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàu

Đời sống

GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người chăm chỉ tích cóp của cải

Ngày sinh Âm lịch của người chăm chỉ tích cóp của cải

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọ

Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọ

Đời sống
Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top