Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu
GĐXH - Nam thanh niên có biểu hiện "không tỉnh táo" liên tục to tiếng, chặn đầu các phương tiện di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả khu vực.
Tối 14/9, mạng xã hội không khỏi xôn xao chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quần áo màu xanh, tóc nhuộm, bất ngờ lao ra giữa đường để chặn đầu ô tô, xe máy.
Dù nhiều người đi đường đã can ngăn, thậm chí cô gái đi cùng cũng đã cố gắng ngăn cản, thế nhưng nam thanh niên với biểu hiện "không tỉnh táo" vẫn cản trở giao thông, dẫn đến xô xát với người đi đường.
Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu được người dân ghi lại.
Sự việc diễn ra giữa dòng phương tiện đông đúc, thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem, gây náo loạn, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.
Liên quan đến sự việc trên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 21h30 ngày 14/9 trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Từ Liêm có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời đưa nam thanh niên về trụ sở công an để điều tra, làm rõ sự việc.
