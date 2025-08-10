Bất ngờ danh tính và loạt ảnh đời thường hút hồn của cô gái nhập vai 'gơn phố' náo loạn Hồ Gươm sáng nay
GĐXH - Màn nhập vai "nữ quái xế" tại Hồ Gươm, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly đã trở thành điểm nhấn thú vị của chương trình và là tâm điểm trên mạng xã hội sáng nay.
Sáng nay (10/8), tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, Công an TP Hà Nội đã long trọng tổ chức diễu binh, diễu hành cho Ngày hội vì Thủ đô bình yên và ra quân đảm bảo ANTT kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chương trình có nhiều hoạt động như diễu hành xe cơ giới, xe đặc chủng, biểu diễn võ thuật, giả định trấn áp quái xế... Trong đó, có tình huống diễn tập của hàng chục thanh niên manh động lạng lách, đánh võng, chạy xe máy trên đường, bị các chiến sĩ CSCĐ trấn áp đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.
Một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều trên MXH sau đó là hình ảnh cô gái xuất hiện trong tình huống giả định, ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng đồng bọn lạng lách đánh võng trên đường phố và bị lực lượng chức năng khống chế.
Nhập vai cô gái đó chính là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, sinh năm 1988, hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).
Sau khi chương trình diễn ra, những khoảnh khắc của Thiếu tá Mai Ly đã nhanh chóng xuất hiện trên MXH. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thích thú. Có người gọi cô là “Hoa khôi”, có người nói vui là “gơn phố” và nhiều người quen bất ngờ vì màn nhập vai có 1 - 0 - 2, khác hẳn hình ảnh đời thường.
Được biết Thiếu tá Lê Thị Mai Ly xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô từng công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Hiện tại, cô làm việc tại Công an phường Phúc Lợi.
Trong công việc, nữ chiến sĩ gây ấn tượng hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp. Năm 2021, Mai Ly đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ công an Thủ đô” và thường xuyên được cộng đồng mạng chú ý nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng sự tận tâm trong công tác.
Màn nhập vai "nữ quái xế" tại Hồ Gươm sáng nay đã trở thành điểm nhấn thú vị của chương trình, đồng thời khiến cái tên Lê Mai Ly trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Những khoảnh khắc đời thường của Thiếu tá xinh đẹp Lê Thị Mai Ly:
