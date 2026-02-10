Mới nhất
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?

Thứ ba, 17:04 10/02/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.

Không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ 10/2 (tức 23 tháng Chạp), thời tiết miền Bắc có nắng ấm dần.

Tuy nhiên, khoảng ngày 11-12/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau đó cường độ suy yếu.

Trong thời kỳ này, dù nhiệt độ ở miền Bắc không giảm, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và ngày 11/2. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, từ 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, khoảng ngày 21-22/2 (tức mùng 5-6 Tết), miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt lại giảm mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, trước Tết Nguyên đán miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường lệch Đông. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết phục vụ dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 10-22/02/2026 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 06 Tết)

1. Thời tiết khu vực Bắc Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày và đêm 10/02
(ngày 23 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi, riêng đêm 10/02 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Cao nhất: 17-20 độ; vùng núi vùng núi có nơi dưới 16 độ; riêng khu vực Tây Bắc Bộ 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.
Thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Từ ngày 11-19/02
(từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết)

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 11/02 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 11/02 trời rét.

Cao nhất: 19-23 độ; vùng núi có nơi dưới 19 độ, riêng ngày 11/02: 17-20 độ. Từ ngày 14/02: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.
Thấp nhất: 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 20-22/02
(từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết)

Ngày 20/02: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 21-22/02, có mưa rải rác; trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cao nhất: 21-24 độ, phía Tây có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ.

2. Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày và đêm 10/02
(ngày 23 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Thấp nhất: Phía Bắc 15-17 độ, phía Nam 18-20 độ.

Từ ngày 11-19/02
(từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết)

Phía Bắc ngày và đêm 11/02 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Cao nhất: 22-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.
Thấp nhất: 18-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Từ ngày 20-22/02
(từ ngày mùng 04 đến ngày mùng 06 Tết)

Ngày 20/02, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
Từ ngày 21-22/02, có mưa, mưa rào rải rác; phía bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh.

Cao nhất: 23-26 độ, có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 13-16 độ, có nơi thấp hơn.

3. Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày và đêm 10/02
(ngày 23 tháng Chạp)

Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao nhất: 25-28 độ.
Thấp nhất: 21-24 độ.

Từ ngày 11-19/02
(từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết)

Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 11-12/02; sau ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nhất: 26-29 độ.
Thấp nhất: 21-24 độ.

Từ ngày 20-22/02
(từ ngày mùng 04 đến ngày mùng 06 Tết)

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nhất: 27-30 độ, có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 19-22 độ.

4. Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ ngày 10-19/02
(từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 03 Tết)

Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nhất: 26-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thấp nhất: 16-20 độ, có nơi dưới 16 độ.


Từ ngày 20-22/02
(từ ngày mùng 04 đến ngày mùng 06 Tết)

Phổ biến ngày nắng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nhất: 28-31 độ.
Thấp nhất: 15-18 độ, có nơi thấp hơn.

5. Thời tiết khu vực Nam Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ ngày 10-19/02
(từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 03 Tết)

Ít mưa, ngày trời nắng. Riêng ngày 11-12/02 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở một số nơi.

Cao nhất: 30-34 độ.
Thấp nhất: 21-25 độ

Từ ngày 20-22/02
(từ ngày mùng 04 đến ngày mùng 06 Tết)

Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ.

Cao nhất: 30-33 độ, có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 21-24 độ.

6. Thời tiết Hà Nội

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày và đêm 10/02
(ngày 23 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi, riêng đêm 10/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Cao nhất: 18-20 độ.
Thấp nhất: 14-16 độ.

Từ ngày 11-19/02
(từ ngày 24 tháng Chạp đến 03 Tết)

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 11/02 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 11/02 trời rét.

Cao nhất: 19-23 độ, riêng ngày 11/02: 18-20 độ. Từ ngày 14/02: 23-26 độ.
Thấp nhất: 16-19 độ.

Từ ngày 20-22/02
(từ ngày mùng 04 đến ngày mùng 06 Tết)

Ngày 20/02: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21-22/02, có mưa rải rác, trời chuyển rét.

Cao nhất: 22-24 độ.
Thấp nhất: 12-14 độ.
Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi của Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnhHàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn điệp khúc thời tiết đêm và sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Đến cuối tuần khu vực này lại đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển mưa rét.

