Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.
Ngày 29/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ thành công 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là anh M. (SN 2007; trú tại Quảng Ninh).
Theo cơ quan Công an, sự việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 28/03, thời điểm trên, anh M. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 30M-627.57. Thay vì dừng lại giải quyết văn minh, các đối tượng trên xe ô tô đã lái xe truy đuổi anh M. gắt gao qua nhiều đoạn phố.
Khi đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, chiếc ô tô bất ngờ tăng tốc, ép xe máy của anh M. vào sát vỉa hè. Ngay lập tức, hai đối tượng bước xuống xe, sử dụng mũ bảo hiểm và gậy gỗ chuẩn bị sẵn, liên tiếp đánh vào vùng trọng yếu của anh M.
Sau khi hành hung khiến nạn nhân gục tại chỗ, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh M. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nhiều nơi.
Tiếp nhận tin báo về vụ việc có tính chất hung hãn, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát camera an ninh và truy tìm dấu vết nóng. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ hành hung.
Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm Giáp Đức Sơn (SN 1980; trú tại tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986; trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu kiềm chế sau va chạm giao thông dẫn đến hành động trả đũa bằng bạo lực.
Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
