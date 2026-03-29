Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông

Chủ nhật, 19:31 29/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.

Ngày 29/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ thành công 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là anh M. (SN 2007; trú tại Quảng Ninh).

Theo cơ quan Công an, sự việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 28/03, thời điểm trên, anh M. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 30M-627.57. Thay vì dừng lại giải quyết văn minh, các đối tượng trên xe ô tô đã lái xe truy đuổi anh M. gắt gao qua nhiều đoạn phố.

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông - Ảnh 1.

Hai đối tượng hành hung nam thanh niên bị bắt giữ.

Khi đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, chiếc ô tô bất ngờ tăng tốc, ép xe máy của anh M. vào sát vỉa hè. Ngay lập tức, hai đối tượng bước xuống xe, sử dụng mũ bảo hiểm và gậy gỗ chuẩn bị sẵn, liên tiếp đánh vào vùng trọng yếu của anh M.

Sau khi hành hung khiến nạn nhân gục tại chỗ, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh M. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nhiều nơi.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc có tính chất hung hãn, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát camera an ninh và truy tìm dấu vết nóng. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ hành hung.

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm Giáp Đức Sơn (SN 1980; trú tại tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986; trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu kiềm chế sau va chạm giao thông dẫn đến hành động trả đũa bằng bạo lực.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông - Ảnh 2.Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

Xã hội - 2 giờ trước

Không có việc làm, Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, thường trú tại Ninh Chữ, Khánh Hòa) lên Đắk Lắk để chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm.

Xã hội - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tại Đồng Tháp đang sang chiết hàng trăm bao đường không rõ nguồn gốc sang bao bì mang thương hiệu khác.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Pháp luật - 1 ngày trước

Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Pháp luật - 1 ngày trước

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Xem nhiều

Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top