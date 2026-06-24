Hà Nội: Phạt 75 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Giọng ca vàng Bolero' không phép
GĐXH - Tổ chức cuộc thi âm nhạc mang tên “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, một đơn vị tổ chức vừa bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 75 triệu đồng.
Ngày 24/6, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026. Sai phạm của đơn vị này được xác định là do tự ý tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận bằng văn bản.
Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với đơn vị tổ chức cuộc thi này. Tại thời điểm kiểm tra, ban tổ chức đã hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ văn bản cấp phép, phê duyệt nào liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.
Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phục vụ công tác xác minh, xử lý nghiêm sai phạm, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu ban tổ chức dừng tổ chức đêm chung kết của cuộc thi âm nhạc này. Bên cạnh biện pháp đình chỉ hoạt động biểu diễn trái phép, đơn vị tổ chức cũng phải đối mặt với mức án phạt tiền hành chính lên đến 75 triệu đồng.
Theo đánh giá từ lực lượng chức năng, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng đang xuất hiện tình trạng nở rộ các cuộc thi nghệ thuật, tìm kiếm tài năng được quảng bá hết sức rầm rộ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
Đáng chú ý, các cuộc thi "chui" này thường tự ý gắn mác hoặc phong tặng các danh hiệu mỹ miều như cuộc thi có “quy mô toàn quốc”, hay được các đơn vị danh tiếng “bảo trợ”. Mục đích của việc đánh bóng tên tuổi này nhằm đánh lừa lòng tin, lôi kéo đông đảo thí sinh tham gia và thu hút các nguồn quỹ tài trợ từ doanh nghiệp, mặc dù bản thân cuộc thi hoàn toàn không bảo đảm tính pháp lý.
Từ thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân cũng như các doanh nghiệp: Cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng các thông tin, hồ sơ pháp lý và văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước trước khi quyết định nộp hồ sơ tham gia hoặc tham gia ký kết tài trợ cho bất kỳ cuộc thi nghệ thuật nào.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật đối với mọi hành vi tổ chức hoạt động nghệ thuật trái phép, hoặc có hành vi lợi dụng danh nghĩa các cuộc thi để trục lợi cá nhân.
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