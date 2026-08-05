Kết đắng cho thanh niên 21 tuổi tại Quảng Ninh điều khiển xe mô tô đánh võng, không có giấy phép lái xe

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý nghiêm một trường hợp thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 28/7/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc khu phố Quảng Trung (xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác số 12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện Nguyễn Hồng Thắng (SN 2005, trú tại khu phố Đại Điền, xã Quảng Hà) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 15AA-984.03 có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Phương tiện và người vi phạm. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định người điều khiển phương tiện đã vi phạm nhiều lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe đánh võng trên đường; không có giấy phép lái xe theo quy định.

Cùng với việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với người điều khiển, lực lượng chức năng đã xác minh và xử lý chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông theo quy định. Tổng mức xử phạt đối với người vi phạm và chủ phương tiện là 26 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chỉ điều khiển phương tiện khi đủ điều kiện theo quy định; luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng, nẹt pô, chạy quá tốc độ.

Đối với các bậc phụ huynh và chủ phương tiện, cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Việc giao xe trái quy định không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.