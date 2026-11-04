Hà Nội: Xe tải hóa quán cà phê, cửa hàng di động ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

Thời gian qua, việc các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị đã mang đến những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khi vỉa hè bị siết chặt, tình trạng lấn chiếm lại biến tướng dưới một hình thức tinh vi hơn, đó là đưa hàng hóa lên thùng xe tải và đỗ chễm chệ dưới lòng đường.