Hà Nội: Xe tải hóa quán cà phê, cửa hàng di động ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh
GĐXH - Bị siết chặt việc kinh doanh trên vỉa hè, nhiều tiểu thương tại Hà Nội đã hoán cải xe tải thành các cửa hàng trái cây, phụ kiện, quán cà phê... Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, mà còn đặt ra lo ngại về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.
Cả một "Tiệm Coffee" lưu động, vô tư dừng đỗ, bày la liệt bàn ghế nhựa trên vỉa hè cho khách ngồi uống nước ở phố Tố Hữu.
Hà Nội: Xe tải hóa quán cà phê, tiệm phụ kiện ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh
Hà Nội: Ngán ngẩm cảnh xe tải hóa quán cà phê, tiệm phụ kiện vô tư lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh
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