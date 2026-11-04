Hà Nội: Xe tải hóa quán cà phê, cửa hàng di động ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

Thứ tư, 15:28 04/11/2026 | Đời sống
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GĐXH - Bị siết chặt việc kinh doanh trên vỉa hè, nhiều tiểu thương tại Hà Nội đã hoán cải xe tải thành các cửa hàng trái cây, phụ kiện, quán cà phê... Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, mà còn đặt ra lo ngại về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 1.

Thời gian qua, việc các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị đã mang đến những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khi vỉa hè bị siết chặt, tình trạng lấn chiếm lại biến tướng dưới một hình thức tinh vi hơn, đó là đưa hàng hóa lên thùng xe tải và đỗ chễm chệ dưới lòng đường.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại các tuyến đường như: Hồ Tùng Mậu, Dương Đình Nghệ, Tố Hữu, đường nội bộ quanh các KĐT ... không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải được sử dụng như các điểm kinh doanh.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện mở bung toàn bộ cửa thùng xe để biến thành sạp bán trái cây ngay sát làn xe chạy trên đường Hồ Tùng Mậu.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 4.

Không chỉ dừng lại ở việc bán nông sản, nhiều chủ phương tiện còn biến xe tải thành các quầy bán thức ăn nhanh như bánh mì, cà phê...

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 5.
Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 6.

Cả một "Tiệm Coffee" lưu động, vô tư dừng đỗ, bày la liệt bàn ghế nhựa trên vỉa hè cho khách ngồi uống nước ở phố Tố Hữu.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 7.

Đáng nói, nếu một số người chỉ tận dụng thùng xe tải đơn thuần, thì nhiều trường hợp khác đã mạnh tay hoán cải toàn bộ phương tiện thành các ki-ốt cố định "bám rễ" trên đường phố. Ảnh chụp bên hông tòa The Charm thuộc phường Hà Đông, Hà Nội. 

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 8.

Hệ lụy đi kèm với các "cửa hàng" này là tình trạng bục bệ, rác thải bủa vây. Xung quanh các xe tải thường xuyên bị xếp tràn lan những sọt nhựa, thùng xốp, rổ giá, bạt nilon, thậm chí là bình gas và xe đẩy hàng rong xen kẽ. Ảnh chụp bên hông tòa The Charm thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 9.

Tại một số KĐT trên địa bàn phường Hà Đông, việc kinh doanh tự phát tạo nên một khung cảnh cực kỳ nhếch nhác, lộn xộn ngay tại khu vực có biển cấm.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 10.

Không gian vỉa hè bị chiếm đoạt hoàn toàn, đẩy người đi bộ xuống lòng đường và gây cản trở nghiêm trọng đến luồng phương tiện qua lại, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 11.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, với mức xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bày, bán hàng hóa..., và từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 12.

Mới đây, HĐND thành phố Hà Nội cũng ban hành Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, nhằm triển khai Luật Thủ đô năm 2026, theo đó nâng mức phạt hành vi này lên 4-6 triệu đồng đối với cá nhân và 8-12 triệu đồng đối với tổ chức.

Hà Nội lấn chiếm vỉa hè: Muôn kiểu ' độ ' xe tải thành ki - ốt kinh doanh 2026 - Ảnh 13.

Thế nhưng, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Để xử lý triệt để các "kệ hàng di động" này, đòi hỏi các cấp chính quyền và lực lượng chức năng cần có sự phối hợp đồng bộ, kiên trì bám nắm địa bàn.

Hà Nội: Xe tải hóa quán cà phê, tiệm phụ kiện ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

Hà Nội: Ngán ngẩm cảnh xe tải hóa quán cà phê, tiệm phụ kiện vô tư lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

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