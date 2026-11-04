Hình hài cây cầu hơn 7.300 tỷ đồng đang dần hiện rõ giữa sông Hồng
GĐXH - Sau một năm khởi công, công trường cầu Thượng Cát (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng. Ba trụ tháp chính giữa lòng sông Hồng dần lộ diện, đánh dấu bước chuyển mới của dự án hơn 7.300 tỷ đồng.
Được khởi công ngày 8/10/2025, dự án xây dựng cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.
Dự án có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc). Công trình được kỳ vọng hình thành trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.
Theo thiết kế, cầu Thượng Cát được xây dựng theo dạng cầu dây văng, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km. Đoạn cầu vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn.
Sau một năm triển khai, công trường xây dựng cầu Thượng Cát đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng.
Ghi nhận ngày 4/11, hàng loạt kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thành nhiều mũi thi công cả dưới lòng sông Hồng và trên hai bờ. Không khí lao động tại công trường diễn ra khẩn trương, máy móc, thiết bị hoạt động liên tục.
Các trụ cầu trên bờ ở hai đầu tuyến đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu bê tông cốt thép. Trong khi đó, giữa lòng sông Hồng, hình hài 3 trụ tháp chính của cây cầu đang dần hiện rõ. Đây là những hạng mục quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong quá trình xây dựng cầu dây văng.
Theo ghi nhận, công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chuyển sang triển khai hạng mục bệ trụ, từng bước chuẩn bị cho công đoạn thi công thân tháp. Máy móc, sà lan liên tục hoạt động, vận chuyển vật liệu và thiết bị phục vụ thi công giữa lòng sông.
Ở phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn cũng đang dần thành hình. Nhiều mũi thi công được triển khai song song nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch.
Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát không chỉ tạo thêm một hướng vượt sông Hồng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Thủ đô. Công trình được kỳ vọng kết nối thuận lợi với tuyến Vành đai 3,5, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Công tác khoan cọc nhồi tại các vị trí trụ tháp chính đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công chuyển sang giai đoạn thi công bệ trụ và chuẩn bị dựng tháp.
Video hình hài cây cầu hơn 7.300 tỷ đồng đang dần hiện rõ giữa sông Hồng:
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