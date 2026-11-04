Hình hài cây cầu hơn 7.300 tỷ đồng đang dần hiện rõ giữa sông Hồng

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Được khởi công ngày 8/10/2025, dự án xây dựng cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc). Công trình được kỳ vọng hình thành trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát được xây dựng theo dạng cầu dây văng, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km. Đoạn cầu vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn.

Sau một năm triển khai, công trường xây dựng cầu Thượng Cát đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng.

Ghi nhận ngày 4/11, hàng loạt kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thành nhiều mũi thi công cả dưới lòng sông Hồng và trên hai bờ. Không khí lao động tại công trường diễn ra khẩn trương, máy móc, thiết bị hoạt động liên tục.

Các trụ cầu trên bờ ở hai đầu tuyến đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu bê tông cốt thép. Trong khi đó, giữa lòng sông Hồng, hình hài 3 trụ tháp chính của cây cầu đang dần hiện rõ. Đây là những hạng mục quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong quá trình xây dựng cầu dây văng.

Theo ghi nhận, công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chuyển sang triển khai hạng mục bệ trụ, từng bước chuẩn bị cho công đoạn thi công thân tháp. Máy móc, sà lan liên tục hoạt động, vận chuyển vật liệu và thiết bị phục vụ thi công giữa lòng sông.

Ở phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn cũng đang dần thành hình. Nhiều mũi thi công được triển khai song song nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát không chỉ tạo thêm một hướng vượt sông Hồng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Thủ đô. Công trình được kỳ vọng kết nối thuận lợi với tuyến Vành đai 3,5, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Toàn cảnh dự án xây dựng cầu Thượng Cát nhìn từ trên cao, vượt qua lòng sông Hồng với các mũi thi công nhộn nhịp triển khai đồng loạt cả trên bờ lẫn dưới lòng sông.

Góc nhìn toàn cảnh tuyến cầu đang hình thành, kết nối các nhịp vượt sông với hệ thống máy móc và sà lan tích cực làm việc trên dòng chảy

Khu vực công trường trên bờ với trạm trộn bê tông, máy móc và vật liệu xây dựng tập kết nhộn nhịp để phục vụ cho công tác thi công các hạng mục đầu cầu.

Toàn cảnh khu vực chuyển tiếp từ bờ xuống lòng sông, nơi các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đường công vụ.

Vị trí thi công trụ cầu dưới lòng sông Hồng với sự hỗ trợ của các cầu tạm, cần cẩu và phương tiện thủy hoạt động liên tục.

Cận cảnh khu vực móng và bệ trụ tháp chính giữa lòng sông Hồng, hạng mục được xem là quan trọng và phức tạp nhất của toàn bộ dự án.

Công tác khoan cọc nhồi tại các vị trí trụ tháp chính đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công chuyển sang giai đoạn thi công bệ trụ và chuẩn bị dựng tháp.

Nhìn từ trên cao xuống các vị trí trụ tháp chính đang hình thành rõ nét giữa dòng sông Hồng, với các sà lan và thiết bị chuyên dụng vây quanh

Hoạt động giao thông thủy qua khu vực công trường diễn ra nhộn nhịp bên cạnh các giàn thi công trụ cầu sừng sững, bảo đảm tiến độ đề ra cho công trình trọng điểm của Thủ đô.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát không chỉ tạo thêm một hướng vượt sông Hồng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Thủ đô. Công trình được kỳ vọng kết nối thuận lợi với tuyến Vành đai 3,5, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.

Video hình hài cây cầu hơn 7.300 tỷ đồng đang dần hiện rõ giữa sông Hồng:







