Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn

Thứ ba, 16:00 05/05/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Những ngày đầu tháng 5, tuyến phố Tân Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn cày nát mặt đường, cuốn theo những làn bụi trắng xóa, bủa vây cuộc sống người dân.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 1.

Sáng ngày 5/5, theo ghi nhận của phóng viên, trên đường phố Tân Mỹ, phường Từ Liêm không khó để bắt gặp cảnh tượng những làn bụi dày đặc như sương mù mỗi khi xe tải đi qua. Bụi không chỉ bao phủ mặt đường mà còn bám chặt vào các tầng cây lá, khiến không gian tại đây luôn trong tình trạng mờ ảo, ngột ngạt.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 2.

Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau rời công trường thi công hồ điều hòa Phú Đô. Những chiếc xe này là tác nhân chính cuốn theo lượng bùn đất, bụi bặm khổng lồ lên mặt nhựa, biến tuyến phố vốn sạch đẹp trở nên nhếch nhác.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 3.

Người tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Nhiều người phải dùng tay che mũi, mắt hoặc đeo nhiều lớp khẩu trang nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh hít bụi vào phổi và bụi bay vào mắt gây nguy hiểm khi lái xe.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 4.

Không chỉ ô nhiễm không khí, sức nặng của dàn xe tải trọng lớn đã khiến kết cấu mặt đường Tân Mỹ bị phá hủy nghiêm trọng. Nhiều đoạn nhựa đường bị lún sâu, tạo thành những rãnh lớn và bề mặt gồ ghề, không còn bằng phẳng.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 5.

Tại khu vực cổng ra vào công trường, mặt đường bị phủ một lớp đất cát dày.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 6.

Mỗi khi một chiếc xe tải tăng tốc, "vòi rồng" bụi đất được cuốn lên cao hàng mét, che khuất tầm nhìn của các phương tiện phía sau. Điều này tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông rất cao trên tuyến phố vốn có lưu lượng người qua lại đông đúc.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 7.

Bên cạnh việc di chuyển, sự hiện diện của các xe dừng đỗ cũng làm thu hẹp không gian lưu thông, gây nên tình trạng ùn ứ cục bộ trong các khung giờ cao điểm.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 8.

Hàng cây xanh ven đường vốn có tác dụng điều hòa không khí nay lại trở thành những "cây bụi". Màu xanh tự nhiên bị thay thế bằng lớp bụi xám xịt, làm mất đi mỹ quan đô thị của khu vực này.

Hà Nội 2026: Phố Tân Mỹ đối mặt bụi bặm và xe tải trọng lớn - Ảnh 9.

Người dân và người tham gia giao thông qua khu vực này đang rất mong chờ các cơ quan chức năng và đơn vị thi công có biện pháp khắc phục triệt để như tưới nước rửa đường thường xuyên hơn, che chắn xe tải kỹ lưỡng và sớm hoàn trả lại mặt bằng giao thông an toàn.

Video xe tải rầm rộ chạy trên phố Tân Mỹ ở Hà Nội:



Bãi rác ô nhiễm nồng nặc ở Vũ Dương, Ninh Bình: Môi trường 'nghẹt thở', giải pháp của chính quyền xã là... chờ?

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 5/5 tại đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Rất may mắn, tài xế mắc kẹt bên trong đã được giải cứu an toàn.

Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia đã dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi với những biến đổi đầy bất ngờ các phương diện đầu tháng 5 dưới đây.

Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thời gian qua, vỉa hè Hà Nội đang có những chuyển biến rõ rệt khi nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn cảnh hàng quán bày bán tràn lan. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số đường, phố, đẩy người đi bộ vào cảnh chật vật tìm lối đi.

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai năm tới, một số con giáp sẽ đón nhận vận may rực rỡ, sự nghiệp bứt phá và tài chính dồi dào.

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Đó là những trường hợp nào?

Người đàn ông tát tài xế xe tải trong sân trường mầm non ở Bắc Ninh

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc nhường lối đi, một người đàn ông đã thiếu kiềm chế, dùng bạo lực với tài xế xe tải ngay tại sân trường mầm non thị trấn Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Hành vi phản cảm diễn ra trong môi trường giáo dục này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

Ninh Bình 'hút' triệu khách dịp lễ, nhưng mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Đời sống

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

