Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 28/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) đã vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú sau gần 35 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn và các đối tượng truy nã, Công an xã Hưng Đạo phát hiện thông tin về đối tượng Nguyễn Quốc Bình (SN 1968, nơi thường trú trước khi bỏ trốn tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, nay thuộc xã Hưng Đạo, TP Hà Nội).

Đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Bình. Ảnh: CAHN

Đối tượng Bình bị Ban điều tra hình sự Sư đoàn 355, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã từ ngày 20/5/1991 về tội danh "Giả mạo chữ ký, cấp bậc, chức vụ và giả mạo giấy tờ".

Công an xã Hưng Đạo đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngày 24/10/2025 đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Công an xã Hưng Đạo đầu thú.

Hiện Công an xã đã bàn giao đối tượng cho Ban điều tra hình sự Sư đoàn 355, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.