Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thú

Thứ ba, 17:51 28/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).

Ngày 28/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) đã vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú sau gần 35 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn và các đối tượng truy nã, Công an xã Hưng Đạo phát hiện thông tin về đối tượng Nguyễn Quốc Bình (SN 1968, nơi thường trú trước khi bỏ trốn tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, nay thuộc xã Hưng Đạo, TP Hà Nội).

Nguyễn Quốc Bình đầu thú sau 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Bình. Ảnh: CAHN

Đối tượng Bình bị Ban điều tra hình sự Sư đoàn 355, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã từ ngày 20/5/1991 về tội danh "Giả mạo chữ ký, cấp bậc, chức vụ và giả mạo giấy tờ".

Công an xã Hưng Đạo đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngày 24/10/2025 đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Công an xã Hưng Đạo đầu thú.

Hiện Công an xã đã bàn giao đối tượng cho Ban điều tra hình sự Sư đoàn 355, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Nguyễn Quốc Bình đầu thú sau 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã tại Hà Nội - Ảnh 2.Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới

GĐXH - Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, Thủy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi và che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú

Nghi phạm trong vụ dùng kéo sát hại mẹ vợ ở Tây Ninh về đầu thú

Nghi phạm trong vụ dùng kéo sát hại mẹ vợ ở Tây Ninh về đầu thú

Con rể chém mẹ vợ tử vong sau mâu thuẫn, rồi ra đầu thú trong đêm

Con rể chém mẹ vợ tử vong sau mâu thuẫn, rồi ra đầu thú trong đêm

Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng, nữ quái đầu thú sau 5 năm trốn truy nã

Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng, nữ quái đầu thú sau 5 năm trốn truy nã

Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt

Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt

Cùng chuyên mục

Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.

Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trên

Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trên

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạo

Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạo

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả tinh vi liên tỉnh, thu giữ lượng lớn tang vật và bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu.

Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.

Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'

Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Pháp luật - 1 ngày trước

Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Pháp luật - 2 ngày trước

Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.

Xem nhiều

Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Pháp luật

GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Pháp luật
Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Pháp luật
Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Pháp luật
Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'

Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top