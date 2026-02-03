Khởi tố đối tượng mạo danh Phó phòng Cục An ninh điều tra để thực hiện hành vi phi pháp

Ngày 3/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tường (sinh năm 1987) để điều tra về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Tường có hộ khẩu thường trú và nơi ở tại số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Dù nghề nghiệp thực tế là lao động tự do, nhưng đối tượng này đã kỳ công xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo là sĩ quan công an cao cấp.

Đối tượng Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 2/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Văn Tường đã mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân, sử dụng nhiều giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, đối tượng sử dụng giấy chứng nhận Công an nhân dân thể hiện chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588; Thẻ Đảng viên số 19.080285; đồng thời mặc quân phục và cấp hàm sĩ quan Công an nhân dân từ thiếu tá đến trung tá nhằm tạo vỏ bọc, đánh lừa các cá nhân, tổ chức.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân từng tiếp xúc, làm việc hoặc có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Văn Tường kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.