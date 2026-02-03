Phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm trữ 10 tấn thịt gà không nguồn gốc, xuất xứ
GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh ở phường Tây Nha Trang, công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 10 tấn thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm thuộc Hộ kinh doanh T.V.Đ (địa chỉ: Tổ dân phố 21 Hòn Nghê, phường Tây Nha Trang) do ông T.V.Đ (SN 1982, trú phường Bắc Nha Trang) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 9 công nhân đang giết, mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để bán ra thị trường.
Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở có nhiều hành vi vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Không có bảng, biển, tiêu lệnh theo quy định; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản; người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; rác thải phát sinh sau quá trình sơ chế, chế biến được để lẫn lộn với thực phẩm đã sơ chế; nước thải phát sinh từ hoạt động sơ chế, giết mổ được xả trực tiếp ra môi trường; trong 02 kho đông lạnh bảo quản thực phẩm của cơ sở chứa khoảng 10 tấn gà nguyên con và thực phẩm từ gà đa số không có tem, nhãn, không được đóng gói theo quy cách...
Qua làm việc, chủ cơ sở chưa xuất trình được các loại hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm như: Hồ sơ môi trường; hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính; hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ đối với số gia cầm đã sơ chế, giết mổ; giấy xác nhận kiểm dịch đối với số gia cầm được tập kết tại cơ sở…
Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 tấn thực phẩm đang tập kết tại cơ sở và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu nước thải để giám định phục vụ củng cố hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.
Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giớiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ tài khoản email trên phạm vi toàn cầu vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tự động để xâm nhập và trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắpPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Tàu thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2Pháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 31/1 - 1/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn...
Phát hiện hàng nghìn bình gas giả nhãn hiệu hàng hóa, xác định 16 đối tượng liên quanPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas khủng chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp sang các bình loại 12kg và 45kg mang tem nhãn các hãng gas uy tín. Công an xác định có 16 đối tượng liên quan.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.
Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.
Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giớiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.
Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hộiPháp luật - 2 ngày trước
Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiệnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.
Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng LongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tùPháp luật
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.