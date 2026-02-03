Phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm trữ 10 tấn thịt gà không nguồn gốc, xuất xứ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm thuộc Hộ kinh doanh T.V.Đ (địa chỉ: Tổ dân phố 21 Hòn Nghê, phường Tây Nha Trang) do ông T.V.Đ (SN 1982, trú phường Bắc Nha Trang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 9 công nhân đang giết, mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để bán ra thị trường.

Công nhân đang giết, mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để bán ra thị trường. Ảnh: CA tỉnh Khánh Hòa

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở có nhiều hành vi vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Không có bảng, biển, tiêu lệnh theo quy định; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản; người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; rác thải phát sinh sau quá trình sơ chế, chế biến được để lẫn lộn với thực phẩm đã sơ chế; nước thải phát sinh từ hoạt động sơ chế, giết mổ được xả trực tiếp ra môi trường; trong 02 kho đông lạnh bảo quản thực phẩm của cơ sở chứa khoảng 10 tấn gà nguyên con và thực phẩm từ gà đa số không có tem, nhãn, không được đóng gói theo quy cách...

Kho đông lạnh của cơ sở chứa khoảng 10 tấn gà không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CA tỉnh Khánh Hòa

Qua làm việc, chủ cơ sở chưa xuất trình được các loại hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm như: Hồ sơ môi trường; hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính; hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ đối với số gia cầm đã sơ chế, giết mổ; giấy xác nhận kiểm dịch đối với số gia cầm được tập kết tại cơ sở…

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 tấn thực phẩm đang tập kết tại cơ sở và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu nước thải để giám định phục vụ củng cố hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

