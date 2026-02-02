Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 31/1 - 1/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn...
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 31/1 đến 7h30' ngày 1/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 110 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ; 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Điểm sáng duy nhất tại nút giao này không phát hiện trường hợp đi ngược chiều nào.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, hệ thống cũng ghi nhận 1 trường hợp đi sai làn đường.
Còn tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức cao với 10.740 lượt xe qua lại trong 24 giờ, tốc độ trung bình đạt 70 km/h.
Đáng chú ý, ý thức chấp hành tốc độ của các tài xế trên cao tốc rất tốt khi hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, Camera AI vẫn phát hiện 10 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, danh sách các phương tiện vi phạm đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 31/01/2026 đến 7h30 ngày 01/02/2026)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|31-01-2026 21:25:35
|29C44156
|Vàng
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|31-01-2026 19:28:36
|29D23483
|Trắng
|Ô tô khách
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|31-01-2026 17:57:36
|29E11550
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|31-01-2026 22:00:01
|29H00896
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|31-01-2026 10:54:31
|29H34981
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|31-01-2026 23:21:44
|29H43260
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|31-01-2026 19:19:20
|29H71748
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|8
|31-01-2026 12:18:58
|30G66466
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn tại các vị trí có ttrang bị dây AT
|9
|31-01-2026 22:57:02
|30K09315
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|10
|31-01-2026 23:37:13
|81H02256
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|11
|01-02-2026 06:49:04
|29V42716
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|01-02-2026 06:48:57
|36K523615
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|01-02-2026 06:37:55
|29P57813
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|01-02-2026 05:57:05
|17AB14691
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|01-02-2026 02:41:56
|29L513369
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|31-01-2026 19:10:55
|30Z52450
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|31-01-2026 18:32:12
|29D174488
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|31-01-2026 18:20:57
|30F26349
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|31-01-2026 18:13:03
|29F111430
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|31-01-2026 18:02:08
|29Y83208
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|31-01-2026 17:50:40
|29AB29145
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|31-01-2026 17:50:38
|17B337142
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|31-01-2026 17:31:31
|18P96335
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|31-01-2026 17:17:20
|19L126685
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|31-01-2026 17:06:33
|29AC88859
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|31-01-2026 17:00:48
|88H132510
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|31-01-2026 16:47:24
|29BN00695
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|31-01-2026 16:43:36
|29F95897
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|31-01-2026 16:30:11
|29P188505
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|31-01-2026 15:48:01
|36B223121
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|31-01-2026 15:45:17
|19K148077
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|31-01-2026 15:18:25
|29AE50316
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|31-01-2026 15:18:25
|29E234568
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|31-01-2026 15:14:52
|36B658454
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|31-01-2026 15:12:42
|29H151161
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|31-01-2026 14:43:56
|29V363554
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|31-01-2026 14:24:48
|29P105679
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|31-01-2026 14:19:50
|29E187353
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|31-01-2026 14:19:50
|70G176440
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|31-01-2026 14:19:23
|29U70509
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|31-01-2026 13:53:01
|29D168815
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|31-01-2026 12:59:04
|17B627688
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|31-01-2026 12:44:01
|90B244064
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|31-01-2026 12:24:50
|29AK03175
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|31-01-2026 12:18:17
|29H210222
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|31-01-2026 12:03:13
|29AG09047
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|31-01-2026 11:40:41
|29AC57797
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|31-01-2026 11:31:10
|29S188149
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|31-01-2026 11:31:10
|98B388934
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|31-01-2026 11:30:43
|29H26990
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|31-01-2026 11:26:32
|29H104710
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|52
|31-01-2026 11:23:29
|17B333950
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|53
|31-01-2026 11:21:33
|97F92909
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|54
|31-01-2026 11:21:31
|29G196876
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|55
|31-01-2026 11:13:18
|38K159817
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|56
|31-01-2026 11:11:30
|29C101423
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|57
|31-01-2026 11:08:11
|29E298516
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|58
|31-01-2026 11:08:10
|17B843353
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|59
|31-01-2026 10:57:46
|36K00973
|Trắng
|Ô tô con
|Vượt đèn đỏ
|60
|31-01-2026 10:56:36
|20F163863
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|61
|31-01-2026 10:55:56
|29P145618
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|62
|31-01-2026 10:52:28
|29B159765
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|63
|31-01-2026 10:49:00
|29B207335
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|64
|31-01-2026 10:48:44
|29BK11362
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|65
|31-01-2026 10:41:20
|36AK07258
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|66
|31-01-2026 10:33:28
|29X179922
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|67
|31-01-2026 10:31:42
|30N86391
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|68
|31-01-2026 10:21:37
|29Y22351
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|69
|31-01-2026 09:49:07
|29MD142846
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|70
|31-01-2026 09:33:49
|20E137430
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|71
|31-01-2026 09:08:35
|38AA41192
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|72
|31-01-2026 09:01:08
|29V161097
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|73
|31-01-2026 08:59:43
|29BA11785
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|74
|31-01-2026 08:52:05
|29164365
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|75
|31-01-2026 08:52:05
|29G166689
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|76
|31-01-2026 08:52:02
|28F108842
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|77
|31-01-2026 08:34:49
|29G193685
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|78
|31-01-2026 07:55:53
|29T154215
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|79
|31-01-2026 07:41:10
|29P185557
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|80
|31-01-2026 17:02:41
|29AE25800
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|81
|31-01-2026 17:00:17
|34B511526
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|82
|31-01-2026 16:46:49
|97B138233
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|83
|31-01-2026 16:34:02
|29V102674
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|84
|31-01-2026 16:32:35
|36AD05977
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|85
|31-01-2026 16:16:46
|29Z179738
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|86
|31-01-2026 15:59:36
|29AK10844
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|87
|31-01-2026 15:44:24
|29S668049
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|88
|31-01-2026 15:37:04
|29AK10844
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|89
|31-01-2026 15:23:58
|22S147295
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|90
|31-01-2026 14:54:29
|18E130315
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|91
|31-01-2026 14:47:25
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|92
|31-01-2026 14:43:46
|49G142032
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|93
|31-01-2026 14:36:06
|88F106875
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|94
|31-01-2026 14:32:50
|29D145459
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|95
|31-01-2026 14:25:17
|29X548291
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|96
|31-01-2026 14:02:37
|29D214185
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|97
|31-01-2026 13:12:28
|29C112002
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|98
|31-01-2026 12:23:43
|29B191849
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|99
|31-01-2026 12:14:46
|29AT25806
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|100
|31-01-2026 11:41:55
|94B466151
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|101
|31-01-2026 11:20:27
|29AE01029
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|102
|31-01-2026 09:40:05
|29Y312046
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|103
|31-01-2026 09:22:05
|29B197145
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|104
|31-01-2026 08:54:13
|30Z58696
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|105
|31-01-2026 08:49:40
|59H193293
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|106
|31-01-2026 08:24:12
|29V178050
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|107
|31-01-2026 08:23:22
|29P181339
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|108
|31-01-2026 08:20:08
|29L509885
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|109
|31-01-2026 07:53:42
|33P60325
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|110
|31-01-2026 10:24:19
|30G19281
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
