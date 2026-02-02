Mới nhất
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2

Thứ hai, 09:35 02/02/2026
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 31/1 - 1/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn...

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 31/1 đến 7h30' ngày 1/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 110 trường hợp vi phạm giao thông.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ; 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Điểm sáng duy nhất tại nút giao này không phát hiện trường hợp đi ngược chiều nào.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, hệ thống cũng ghi nhận 1 trường hợp đi sai làn đường.

Còn tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức cao với 10.740 lượt xe qua lại trong 24 giờ, tốc độ trung bình đạt 70 km/h.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, ý thức chấp hành tốc độ của các tài xế trên cao tốc rất tốt khi hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, Camera AI vẫn phát hiện 10 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, danh sách các phương tiện vi phạm đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 31/01/2026 đến 7h30 ngày 01/02/2026)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
131-01-2026 21:25:3529C44156VàngÔ tô tải dưới 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
231-01-2026 19:28:3629D23483TrắngÔ tô kháchKhông thắt dây đai an toàn
331-01-2026 17:57:3629E11550VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
431-01-2026 22:00:0129H00896VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
531-01-2026 10:54:3129H34981TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
631-01-2026 23:21:4429H43260VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
731-01-2026 19:19:2029H71748VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
831-01-2026 12:18:5830G66466TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn tại các vị trí có ttrang bị dây AT
931-01-2026 22:57:0230K09315TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
1031-01-2026 23:37:1381H02256VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
1101-02-2026 06:49:0429V42716TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1201-02-2026 06:48:5736K523615TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1301-02-2026 06:37:5529P57813TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1401-02-2026 05:57:0517AB14691TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1501-02-2026 02:41:5629L513369TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1631-01-2026 19:10:5530Z52450TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1731-01-2026 18:32:1229D174488TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1831-01-2026 18:20:5730F26349TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1931-01-2026 18:13:0329F111430TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2031-01-2026 18:02:0829Y83208TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2131-01-2026 17:50:4029AB29145TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2231-01-2026 17:50:3817B337142TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2331-01-2026 17:31:3118P96335TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2431-01-2026 17:17:2019L126685TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2531-01-2026 17:06:3329AC88859TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2631-01-2026 17:00:4888H132510TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2731-01-2026 16:47:2429BN00695TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2831-01-2026 16:43:3629F95897TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2931-01-2026 16:30:1129P188505TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3031-01-2026 15:48:0136B223121TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3131-01-2026 15:45:1719K148077TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3231-01-2026 15:18:2529AE50316TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3331-01-2026 15:18:2529E234568TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3431-01-2026 15:14:5236B658454TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3531-01-2026 15:12:4229H151161TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3631-01-2026 14:43:5629V363554TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3731-01-2026 14:24:4829P105679TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3831-01-2026 14:19:5029E187353TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3931-01-2026 14:19:5070G176440TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4031-01-2026 14:19:2329U70509TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4131-01-2026 13:53:0129D168815TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4231-01-2026 12:59:0417B627688TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4331-01-2026 12:44:0190B244064TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4431-01-2026 12:24:5029AK03175TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4531-01-2026 12:18:1729H210222TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4631-01-2026 12:03:1329AG09047TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4731-01-2026 11:40:4129AC57797TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4831-01-2026 11:31:1029S188149TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4931-01-2026 11:31:1098B388934TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5031-01-2026 11:30:4329H26990TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5131-01-2026 11:26:3229H104710TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5231-01-2026 11:23:2917B333950TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5331-01-2026 11:21:3397F92909TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5431-01-2026 11:21:3129G196876TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5531-01-2026 11:13:1838K159817TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5631-01-2026 11:11:3029C101423TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5731-01-2026 11:08:1129E298516TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5831-01-2026 11:08:1017B843353TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5931-01-2026 10:57:4636K00973TrắngÔ tô conVượt đèn đỏ
6031-01-2026 10:56:3620F163863TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6131-01-2026 10:55:5629P145618TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6231-01-2026 10:52:2829B159765TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6331-01-2026 10:49:0029B207335TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6431-01-2026 10:48:4429BK11362TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6531-01-2026 10:41:2036AK07258TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6631-01-2026 10:33:2829X179922TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6731-01-2026 10:31:4230N86391TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6831-01-2026 10:21:3729Y22351TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6931-01-2026 09:49:0729MD142846TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7031-01-2026 09:33:4920E137430TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7131-01-2026 09:08:3538AA41192TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7231-01-2026 09:01:0829V161097TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7331-01-2026 08:59:4329BA11785TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7431-01-2026 08:52:0529164365TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7531-01-2026 08:52:0529G166689TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7631-01-2026 08:52:0228F108842TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7731-01-2026 08:34:4929G193685TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7831-01-2026 07:55:5329T154215TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7931-01-2026 07:41:1029P185557TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8031-01-2026 17:02:4129AE25800TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8131-01-2026 17:00:1734B511526TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8231-01-2026 16:46:4997B138233TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8331-01-2026 16:34:0229V102674TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8431-01-2026 16:32:3536AD05977TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8531-01-2026 16:16:4629Z179738TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8631-01-2026 15:59:3629AK10844TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8731-01-2026 15:44:2429S668049TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8831-01-2026 15:37:0429AK10844TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8931-01-2026 15:23:5822S147295TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9031-01-2026 14:54:2918E130315TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9131-01-2026 14:47:2529E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9231-01-2026 14:43:4649G142032TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9331-01-2026 14:36:0688F106875TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9431-01-2026 14:32:5029D145459TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9531-01-2026 14:25:1729X548291TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9631-01-2026 14:02:3729D214185TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9731-01-2026 13:12:2829C112002TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9831-01-2026 12:23:4329B191849TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9931-01-2026 12:14:4629AT25806TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10031-01-2026 11:41:5594B466151TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10131-01-2026 11:20:2729AE01029TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10231-01-2026 09:40:0529Y312046TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10331-01-2026 09:22:0529B197145TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10431-01-2026 08:54:1330Z58696TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10531-01-2026 08:49:4059H193293TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10631-01-2026 08:24:1229V178050TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10731-01-2026 08:23:2229P181339TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10831-01-2026 08:20:0829L509885TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10931-01-2026 07:53:4233P60325TrắngXe mô tôKhông đội mũ
11031-01-2026 10:24:1930G19281TrắngÔ tô conChạy sai làn đường
