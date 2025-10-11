Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú

Năm 1989, tại địa bàn huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Thị Liễu có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản của công dân và bị cơ quan Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Công an xã Thiên Lộc đã bàn giao Nguyễn Thị Liễu cho Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 1-1990, Liễu bị Công an huyện Đông Anh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tài sản của công dân. Sau đó, đối tượng đã vào tỉnh Lâm Đồng để trốn tránh cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thiên Lộc phát hiện Nguyễn Thị Liễu xuất hiện trên địa bàn thôn Sáp Mai, xã Thiên Lộc.

Công an xã Thiên Lộc đã tiến hành vận động đối tượng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sáng 9-10-2025, Liễu đã đến Công an xã đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Thiên Lộc đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng truy nã cho Phòng Cảnh sát kinh tế để điều tra, xử lý theo quy định.