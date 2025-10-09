Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới

Chiều 9/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt được bị can Nguyễn Thị Bích Thủy (60 tuổi) khi đang lẩn trốn tại ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa, TP.HCM. Thủy bị bắt sau 30 năm trốn truy nã.

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy.

Nguyễn Thị Bích Thủy nguyên là nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, Thủy lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân, với tổng số tiền hơn 382 triệu đồng.

Từ tháng 2 đến tháng 8/1995, Thủy nhiều lần gian dối, vay tiền không có tài sản cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng. Cuối năm 1995, khi vụ việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4/10/1995, Công an huyện Thạch Hà (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thủy về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo Điều 133 BLHS năm 1985. Một ngày sau, lệnh truy nã đặc biệt được ban hành.

Trong suốt 30 năm, Thủy liên tục thay đổi chỗ ở để che giấu tung tích, từng sinh sống tại Khánh Hòa, Kiên Giang rồi đến Bình Dương trốn truy nã. Tại đây, Thủy đổi tên thành “Ngọc”, làm thuê và nuôi con nhỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh lần ra tung tích, bắt giữ Thủy an toàn sau ba thập niên lẩn trốn. Hiện công an đã di lý Thủy từ TP.HCM về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.