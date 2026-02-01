Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Ngày 31/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) mức án 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bi kịch bắt đầu nhen nhóm từ sáng ngày 16/8/2025. Trước giờ đi làm, giữa Hạ và chồng là anh N.T.Đ nảy sinh cãi vã. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Đ. không đưa tiền lương cho vợ quản lý mà muốn dùng số tiền đó cho mẹ đẻ vay. Tuy nhiên, do anh Đ. không trao đổi rõ ràng, dứt khoát với vợ nên không khí gia đình trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

Bị cáo Hà Thị Lai Hạ tại tòa.

Đến tối cùng ngày, vợ chồng Hạ cùng tham gia bữa liên hoan với nhóm công nhân cùng tổ làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà. Tiệc tàn, cả hai trở về nhà vào khoảng 0h10 phút sáng ngày 17/8/2025 và tiếp tục cãi vã về chuyện tiền nong.

Trong cơn nóng giận, Hạ chạy vào phòng ngủ, lục túi xách lấy ra một con dao gọt hoa quả (dài khoảng 18,5cm). Bị cáo lao ra và đâm một nhát chí mạng vào vùng ngực trái của anh Đ.

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân ôm ngực bỏ chạy ra sân hòng thoát thân. Tuy nhiên, Hạ vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục cầm dao đuổi theo với ý định tấn công tiếp. Sự việc chỉ dừng lại khi ông N.T.M (bố đẻ anh Đ.) phát hiện, kịp thời can ngăn và giật lấy hung khí trên tay con dâu.

Dù được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương thấu tim gây mất máu cấp, anh Đ. đã tử vong.

Tại phiên tòa ngày 31/1, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Hà Thị Lai Hạ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định tuyên phạt Hà Thị Lai Hạ 19 năm tù giam.

Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.



