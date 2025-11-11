Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

20 giờ trước

Vào mùa biển động, khi sóng cao cuộn trắng bờ, ngư dân vùng bãi ngang biển Minh Tân Bắc (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bám biển mỗi ngày. Với họ, đây không chỉ là mùa sóng dữ mà còn là mùa "săn lộc biển", đem lại thu nhập khá từ những mẻ cá tôm trúng đậm.