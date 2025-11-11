Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa
GĐXH - Khu đất dự án rộng hàng ngàn m2, ký hiệu C2 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm, sân thể thao để kinh doanh, sử dụng sai mục đích...
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Hà Nội: Cận cảnh tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa:
