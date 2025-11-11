Mới nhất
Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Thứ ba, 16:37 11/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Khu đất dự án rộng hàng ngàn m2, ký hiệu C2 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm, sân thể thao để kinh doanh, sử dụng sai mục đích...

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 1.

Lô đất dịch vụ ký hiệu C2 trên đường Nguyễn Thị Thập (trước đây thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân nay thuộc địa giới phường Yên Hòa, TP Hà Nội) nằm trong Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính.

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội ngày 10/11, trong khi chờ triển khai xây dựng dự án, lô đất C2 hiện đang ngang nhiên mọc lên hàng loạt công trình nhà tạm làm kiot kinh doanh, sân thể thao... hoạt động nhộn nhịp.

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 2.

Các công trình "bao trùm" toàn bộ diện tích lô đất, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích.

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 3.

Phần "mặt tiền" bao quanh lô đất hiện được sử dụng như một khu chợ tạm với hàng loạt cửa hàng kinh doanh, buôn bán...

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa - Ảnh 5.

Các cửa hàng kinh doanh với mái che bằng bạt, ô dù, xe hàng... ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè xung quanh lô đất, khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông qua khu vực.

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích của lô đất dự án hiện cũng mọc lên hàng loạt công trình kiên cố bằng khung thép để làm nơi kinh doanh sân thể thao, quán ăn, sửa xe...

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 4.

Nhìn từ trên cao, phần lớn diện tích lô đất đã được tận dụng tối đa để xây dựng một tổ hợp sân thể thao quy mô lớn.

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 6.

Công trình sân thể thao này nằm trên diện tích cả ngàn m2, được dựng bằng khung sắt, có mái che, xung quanh quây được kín bằng lưới đen.

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 8.

Các công trình này không chỉ gây ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị mà còn tiềm ẩn nhiêu nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy nếu không may xảy ra sự cố.

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 9.

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại đây dù đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Lô đất C2 bỏ hoang 20 năm trở thành sân Pickleball và chợ tạm nhếch nhác - Ảnh 10.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm trên, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Cận cảnh tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa:

Hà Nội: Cận cảnh tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa.

Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt độngVụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động

GĐXH - Sau phản ánh Gia đình và Xã hội về việc 18 sân pickleball trái phép tại KĐT mới Cầu Giấy "hồi sinh" sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã có động thái vào cuộc quyết liệt. Toàn bộ cụm sân đã phải dừng hoạt động. Hiện UBND phường Cầu Giấy đang thiết lập hồ sơ để xử lý dứt điểm vi phạm.


Trung Sơn
