Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh

Thứ tư, 06:36 29/10/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cùng 50 triệu đồng.

Ngày 28/10, UBND TP Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.

Tại vòng chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25” diễn ra ngày 26/10 vừa qua, em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 215 điểm chung cuộc.

Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao Bằng khen cho Trần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Lê Cường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.

4 đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Em Trần Bùi Bảo Khánh (lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Cô Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (điểm truyền hình trực tiếp của Hà Nội ở trận chung kết Olympia).

Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh - Ảnh 2.

Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.

Ngoài bằng khen, em Trần Bùi Bảo Khánh còn được UBND TP và Sở GD-ĐT tặng thưởng 50 triệu đồng.

Bảo Khánh chia sẻ, kết quả này là niềm vui, vinh dự của bản thân và cũng là món quà tri ân mà em gửi tới những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn, giành chiến thắng.

Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh - Ảnh 3.

Trần Bùi Bảo Khánh chia sẻ tại lễ tuyên dương.

Nam sinh cho rằng vô địch Đường lên đỉnh Olympia không phải là đích đến, càng không phải là điểm dừng. Cùng đó hứa sẽ tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân và cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện.

Thanh Hùng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu

Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu

Giáo dục - 9 giờ trước

Các đơn vị liên quan của An Giang đã làm rõ nhân vật chính trong clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn phường Long Xuyên. Thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị công an mời làm việc vì xuất hiện cùng nữ sinh trong khách sạn để nhậu.

Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ động

Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ động

Giáo dục - 10 giờ trước

Từ đầu tháng 10/2025, nhiều trường đại học đã chủ động công bố phương án tuyển sinh dự kiến trong năm 2026, cho thấy xu hướng linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thay đổi của hệ thống giáo dục đại học.

Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạo

Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạo

Giáo dục - 15 giờ trước

GĐXH – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu, hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học – Hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm” diễn ra nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực AI cho người học ở mọi cấp độ, từ nhận thức đến ứng dụng, đảm bảo ứng dụng AI vào giáo dục một cách toàn diện, có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao.

Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?

Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?

Giáo dục - 19 giờ trước

GĐXH - Khá nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc liệu rằng có thật sự cần thiết đóng tiền sử dụng các phần mềm có tính năng sổ liên lạc điện tử để chỉ nhận được tin nhắn nghỉ học và thông báo điểm số.

Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng

Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng

Giáo dục - 1 ngày trước

Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đề xuất thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về đào tạo và trọng dụng nhân tài, với mục tiêu thu hút người giỏi, giữ chân nhân tài và ngăn "chảy máu chất xám".

Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.

Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Giáo dục - 2 ngày trước

Mỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Giáo dục - 2 ngày trước

Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Xem nhiều

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Giáo dục

GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?

Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?

Giáo dục
Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Giáo dục
Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dục
Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top