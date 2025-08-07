Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động
GĐXH - Sau phản ánh Gia đình và Xã hội về việc 18 sân pickleball trái phép tại KĐT mới Cầu Giấy "hồi sinh" sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã có động thái vào cuộc quyết liệt. Toàn bộ cụm sân đã phải dừng hoạt động. Hiện UBND phường Cầu Giấy đang thiết lập hồ sơ để xử lý dứt điểm vi phạm.
Ngay sau khi Gia đình và Xã hội đăng tải bài viết "Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập", đồng thời gửi thông tin phản ánh qua ứng dụng iHanoi, các cơ quan chức năng phường Cầu Giấy đã nhanh chóng tiếp nhận và xử lý.
Ngày 6/8, phóng viên đã nhận được thông tin phản hồi từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Cầu Giấy qua ứng dụng iHanoi. Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn và công an phường tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại lô đất ký hiệu C/D13 KĐT mới Cầu Giấy.
18 sân pickleball trái phép trên lô đất C/D13 KĐT mới Cầu Giấy hoạt động nhộn nhịp tối 4/8.
"Hiện ô đất trên đã dừng mọi hoạt động kinh doanh, UBND phường đang tiến hành thiết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Cầu Giấy thông tin.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong sáng và trưa ngày 7/8, toàn bộ các cổng vào của lô đất C/D13 đã "cửa đóng then cài", bên ngoài được cơ quan chức năng phường Cầu Giấy dán thông báo tháo dỡ. Bên trong không có bất kỳ hoạt động thể thao, kinh doanh nào diễn ra...
Có thể thấy đây là một động thái xử lý nhanh chóng và quyết liệt của chính quyền phường Cầu Giấy sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí. Người dân và dư luận đang tiếp tục theo dõi và kỳ vọng chính quyền địa phương sẽ xử lý vụ việc một cách triệt để, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, khu đất dự án C/D13 sau nhiều năm "đắp chiếu" đã bị biến tướng thành một tổ hợp 18 sân pickleball hoạt động kinh doanh trái phép.
Đáng nói, cụm sân này đã từng bị UBND phường Dịch Vọng (cũ) ra quyết định xử phạt, yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, sau một thời gian tạm lắng, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập phường Dịch Vọng vào phường Cầu Giấy (ngày 1/7), vi phạm đã ngang nhiên tái diễn và hoạt động rầm rộ hơn trước, gây bức xúc dư luận và đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Xem thêm video được quan tâm:
18 sân pickleball trái phép tại Cầu Giấy "hồi sinh" sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâmThời sự - 49 phút trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai (8/8), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dự báo có nơi trên 36 độ.
Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người chặn xe taxi công nghệ, yêu cầu hành khách có phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên gây bức xúc, đặt ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn phương tiện của người dân.
Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớnThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt mưa lớn Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng, mức nhiệt có nơi trên 36 độ C.
Tin sáng 7/8: Hà Nội sẽ cấm những tuyến đường nào phục vụ các ngày lễ lớn? Chính thức dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hộiThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; Từ ngày 1/8/2025, mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia sẽ được thay thế bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.
Hà Nội: Cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 7- 10/8, người dân cần lưu ýThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành cấm và hạn chế phương tiện trên hàng loạt tuyến phố trung tâm trong các ngày từ 7/8 đến 10/8.
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9Thời sự - 23 giờ trước
Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Nội cấm phương tiện phục vụ một số hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.
Cầu Phong Châu ở Phú Thọ sẽ được hợp long vào ngày nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cầu Phong Châu sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 2/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.
Diễn đàn 'Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 6/8, tại phường Thành Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ".
Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc hôm nay sẽ tập trung tại khu vực miền núi và trung du. Mưa rào và dông chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm, một số điểm mưa to có thể đạt tới 250mm.
Thông tin mới nhất về những trận mưa lớn sắp trút xuống miền BắcThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 5/8 đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 150mm.