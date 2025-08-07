Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động

Ngay sau khi Gia đình và Xã hội đăng tải bài viết "Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập", đồng thời gửi thông tin phản ánh qua ứng dụng iHanoi, các cơ quan chức năng phường Cầu Giấy đã nhanh chóng tiếp nhận và xử lý.

Ngày 6/8, phóng viên đã nhận được thông tin phản hồi từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Cầu Giấy qua ứng dụng iHanoi. Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn và công an phường tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại lô đất ký hiệu C/D13 KĐT mới Cầu Giấy.

18 sân pickleball trái phép trên lô đất C/D13 KĐT mới Cầu Giấy hoạt động nhộn nhịp tối 4/8.

"Hiện ô đất trên đã dừng mọi hoạt động kinh doanh, UBND phường đang tiến hành thiết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Cầu Giấy thông tin.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong sáng và trưa ngày 7/8, toàn bộ các cổng vào của lô đất C/D13 đã "cửa đóng then cài", bên ngoài được cơ quan chức năng phường Cầu Giấy dán thông báo tháo dỡ. Bên trong không có bất kỳ hoạt động thể thao, kinh doanh nào diễn ra...

Toàn bộ các cổng vào của lô đất C/D13 đã "cửa đóng then cài", bên ngoài được cơ quan chức năng phường Cầu Giấy dán thông báo tháo dỡ.

Có thể thấy đây là một động thái xử lý nhanh chóng và quyết liệt của chính quyền phường Cầu Giấy sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí. Người dân và dư luận đang tiếp tục theo dõi và kỳ vọng chính quyền địa phương sẽ xử lý vụ việc một cách triệt để, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, khu đất dự án C/D13 sau nhiều năm "đắp chiếu" đã bị biến tướng thành một tổ hợp 18 sân pickleball hoạt động kinh doanh trái phép.

Đáng nói, cụm sân này đã từng bị UBND phường Dịch Vọng (cũ) ra quyết định xử phạt, yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, sau một thời gian tạm lắng, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập phường Dịch Vọng vào phường Cầu Giấy (ngày 1/7), vi phạm đã ngang nhiên tái diễn và hoạt động rầm rộ hơn trước, gây bức xúc dư luận và đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

